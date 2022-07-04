Дуа Липа показала сочетание полупрозрачного платья и вязаных гетр (фото)
Знаменитость примерила летне-зимний наряд 2022.
26-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала один из самых необычных образов. Снимками в новом аутфите звезда поделилась на своей Instagram-странице.
Артистка косовского происхождения посетила фестиваль в фиолетово-черном луке, который подойдет как летом, так и зимой. На Дуа Липе было полупрозрачное платье с многочисленными разрезами, через которое было видно черное нижнее белье и которое знаменитость дополнила вязаными объемными гетрами.
В качестве аксессуаров к летне-зимнему образу звезда добавила черную шапку, солнцезащитные очки и сумку в змеином принте. Длинные черные волосы 26-летней Дуа Липы были распущены.
"Маленький кролик Фу Фу идет на фестиваль 🐰🎪💕", — подписала карусель фото в свежем образе звезда сцены.
Фолловеры Дуа Липы не прошли мимо ее нового стильного аутфита и засыпали певицу комплиментами.
"Какой милый кролик", "как всегда, непревзойденная", "не понимаю, почему я так восхищен твоими образами", — пишут поклонники артистки.
Напомним, Дуа Липа вышла в свет в полупрозрачном "100-долларовом" комплекте.
Также Фокус писал об ином образе британской певицы. Дуа Липа продемонстрировала идеальный фиолетовый монолук на лето 2022.