Дуа Липа показала сочетание полупрозрачного платья и вязаных гетр (фото)

Знаменитость примерила летне-зимний наряд 2022.

26-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала один из самых необычных образов. Снимками в новом аутфите звезда поделилась на своей Instagram-странице.

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Артистка косовского происхождения посетила фестиваль в фиолетово-черном луке, который подойдет как летом, так и зимой. На Дуа Липе было полупрозрачное платье с многочисленными разрезами, через которое было видно черное нижнее белье и которое знаменитость дополнила вязаными объемными гетрами.

В качестве аксессуаров к летне-зимнему образу звезда добавила черную шапку, солнцезащитные очки и сумку в змеином принте. Длинные черные волосы 26-летней Дуа Липы были распущены.

[ + – ] Дуа Липа в летне-зимнем образе

"Маленький кролик Фу Фу идет на фестиваль 🐰🎪💕", — подписала карусель фото в свежем образе звезда сцены.

Фолловеры Дуа Липы не прошли мимо ее нового стильного аутфита и засыпали певицу комплиментами.

"Какой милый кролик", "как всегда, непревзойденная", "не понимаю, почему я так восхищен твоими образами", — пишут поклонники артистки.

Напомним, Дуа Липа вышла в свет в полупрозрачном "100-долларовом" комплекте.

Также Фокус писал об ином образе британской певицы. Дуа Липа продемонстрировала идеальный фиолетовый монолук на лето 2022.