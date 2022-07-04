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Дуа Ліпа показала поєднання напівпрозорої сукні та в'язаних гетр (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Ліпа

Знаменитість приміряла літньо-зимове вбрання.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала один з найбільш незвичайних її образів. Знімками в новому аутфіті зірка поділилася на своїй Instagram-сторінці.

Артистка косовського походження відвідала фестиваль у фіолетово-чорному луці, який підійде як літа, так і для зими. На Дуа Ліпі була напівпрозора сукня з численними розрізами, через яку було видно чорну спідню білизну та яку знаменитість доповнила в'язаними об'ємними гетрами. Як аксесуари до літньо-зимового образу зірка додала чорну шапку, сонцезахисні окуляри та сумку у зміїному принті.

Довге чорне волосся 26-річної Дуа Ліпи було розпущене.

Дуа Ліпа у літньо-зимовому образі

"маленький кролик Фу Фу йде на фестиваль🐰🎪💕", — підписала карусель фото у свіжому образі зірка сцени.

Фоловери Дуа Ліпи не пройшли повз нового стильного аутфіту та засипали співачку компліментами.

"Який милий кролик", "як завжди, неперевершена", "не розумію, чому я так вражений твоїми образами", — пишуть прихильники артистки.

Нагадаємо, Дуа Ліпа вийшла у світ у напівпрозорому "100-доларовому" комплекті.

Також Фокус писав про інший образ британської співачки. Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний фіолетовий монолук на літо 2022.