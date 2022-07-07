Белла Хадид на новых снимках страстно целует своего бойфренда (фото)

Влюбленные вместе с лета 2021.

Американская супермодель Белла Хадида поделилась страстными фото со своим бойфрендом.

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25-летняя Белла показала подписчикам, как целует своего возлюбленного, арт-директора Марка Калмана. Для романтического свидания звезда подиумов выбрала экстремально короткую джинсовую юбку, спортивную кофту и кроссовки с высокими белыми носками. Волосы супермодель собрала в аккуратный пучок.

Тем временем, Марк выбрал для выхода в свет темно-синие брюки, такого же цвета майку и черные кроссовки.

Возлюбленный Беллы – арт-директор, раньше работал с рэпером Трэвисом Скоттом. В портфолио Калмана разные проекты: от обложек альбомов для Скотта до брендинга Milk Studios – одной из главных локаций Недели моды в Нью-Йорке

[ + – ] Белла Хадид со своим бойфрендом

Американская модель и креативный директор вместе с лета 2021. С момента обнародования романа влюбленные часто появляются вместе на публике и делятся трогательными фото своей любви.

[ + – ] Белла Хадид и ее бойфренд Фото: bellahadid

Подписчики Хадид засыпали ее комплиментами и теплыми словами.

"Ангелы на земле", "я люблю вас", "вы идеально подходите друг другу", — пишут поклонники знаменитости палестинского происхождения.

Напомним, ко Дню святого Валентина 2022 Белла Хадид поделилась редкими кадрами своего возлюбленного.

Также Фокус писал об идеальном комфортном летнем луке от Беллы Хадид, в котором можно решать свои дела или ходить за продуктами.