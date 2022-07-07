Белла Хадід на нових знімках пристрасно цілує свого бойфренда (фото)
Закохані разом із літа 2021.
Американська супермодель Белла Хадід поділилася пристрасними фото зі своїм бойфрендом.
25-річна Белла показала підписникам, як цілує свого коханого, артдиректора Марка Калмана. Для романтичного побачення зірка подіумів обрала екстремально коротку джинсову спідницю, спортивну кофту й кросівки з високими білими шкарпетками. Волосся супермодель зібрала в охайний пучок.
Водночас Марк обрав для виходу у світ темно-сині штани, такого ж кольору майку та чорні кросівки.
Коханий Белли — артдиректор, працював із репером Тревісом Скоттом. У портфоліо Калмана різні проєкти: від обкладинок альбомів для Скотта до брендингу Milk Studios — однієї з головних локацій Тижня моди в Нью-Йорку
Американська модель і креативний директор разом із літа 2021. З моменту оприлюднення роману закохані часто з'являються разом на публіці та діляться зворушливими фото свого кохання.
Підписники Хадід засипали її компліментами й теплими словами.
"Ангели на землі", "я люблю вас", "ви ідеально підходите одне одному", — пишуть прихильники знаменитості палестинського походження.
Нагадаємо, до Дня святого Валентина 2022 Белла Хадід поділилася рідкісними кадрами свого коханого.
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