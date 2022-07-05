Джулия Робертс трогательно поздравила мужа с годовщиной брака (фото)
Звездная пара празднует 20-летие брака и воспитывает троих детей.
54-летняя американская актриса Джулия Робертс трогательно поздравила своего мужа с 20-летием свадьбы.
Звезда фильма "Красотка" поделилась архивным фото с Дэниелом Модером.
"Двадцать. Не могу перестать улыбаться. Не могу перестать целовать", — лаконично подписала снимок Робертс, на котором влюбленные страстно целуются.
Голливудская актриса и 53-летний оператор скрепили свои отношения официальным браком 20 лет назад.
В настоящее время пара воспитывает троих детей — близняшек Хейзел и Финнеаса и сына Генри.
Подписчики голливудской знаменитости засыпали супругов теплыми комментариями и поздравлениями.
"Поздравляем!", "Счастливой 20-й годовщины", "не могу налюбоваться вами, птички", — пишут тысячи фолловеров актрисы.
До оператора Модера 54-летняя Джулия Робертс была замужем два года за кантри-певцом Лайлом Ловеттом. А в молодости звезда встречалась с такими легендами кино как Лиам Нисон и Мэттью Перри, Дилан МакДермонт и даже Ричард Гир, а за канадского актера Кифера Сазерленда Робертс собиралась замуж, однако отменила торжество за три дня до торжества.
С самим Дэн Модером Джулия познакомилась на съемочной площадке фильма "Мексиканец". И, как известно, это была любовь с первого взгляда. На тот момент оператор был женат, однако впоследствии стал встречаться и женился на Робертс.
Напомним, Джулия Робертс примерила платье украинского бренда и позировала в нем на фестивале в Каннах.
Также Фокус писал о другой значительной годовщине в мире шоу-бизнеса. 23 года назад поженились Виктория и Дэвид Бекхэм.