Джулия Робертс трогательно поздравила мужа с годовщиной брака (фото)

Звездная пара празднует 20-летие брака и воспитывает троих детей.

54-летняя американская актриса Джулия Робертс трогательно поздравила своего мужа с 20-летием свадьбы.

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Звезда фильма "Красотка" поделилась архивным фото с Дэниелом Модером.

"Двадцать. Не могу перестать улыбаться. Не могу перестать целовать", — лаконично подписала снимок Робертс, на котором влюбленные страстно целуются.

Голливудская актриса и 53-летний оператор скрепили свои отношения официальным браком 20 лет назад.

[ + – ] Джулия Робертс поздравила своего мужа с годовщиной свадьбы

В настоящее время пара воспитывает троих детей — близняшек Хейзел и Финнеаса и сына Генри.

[ + – ] Джулия Робертс и Дэниел Модер поженились в 2002 году

Подписчики голливудской знаменитости засыпали супругов теплыми комментариями и поздравлениями.

"Поздравляем!", "Счастливой 20-й годовщины", "не могу налюбоваться вами, птички", — пишут тысячи фолловеров актрисы.

До оператора Модера 54-летняя Джулия Робертс была замужем два года за кантри-певцом Лайлом Ловеттом. А в молодости звезда встречалась с такими легендами кино как Лиам Нисон и Мэттью Перри, Дилан МакДермонт и даже Ричард Гир, а за канадского актера Кифера Сазерленда Робертс собиралась замуж, однако отменила торжество за три дня до торжества.

С самим Дэн Модером Джулия познакомилась на съемочной площадке фильма "Мексиканец". И, как известно, это была любовь с первого взгляда. На тот момент оператор был женат, однако впоследствии стал встречаться и женился на Робертс.

Напомним, Джулия Робертс примерила платье украинского бренда и позировала в нем на фестивале в Каннах.

Также Фокус писал о другой значительной годовщине в мире шоу-бизнеса. 23 года назад поженились Виктория и Дэвид Бекхэм.