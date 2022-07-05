Джулія Робертс зворушливо привітала чоловіка з річницею шлюбу (фото)

Зіркова пара святкує 20-у річницю шлюбу та виховує трьох дітей.

54-річна американська акторка Джулія Робертс зворушливо привітала свого чоловіка з 20-ю річницею весілля.

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Зірка фільму "Красуня" поділилася архівним фото з Деніелом Модером.

"Двадцять. Не можу зупинитися посміхатися. Не можу зупинитися цілувати", — лаконічно підписала знімок Робертс, на якому закохані пристрасно цілуються.

Голлівудська акторка та 53-річний оператор скріпили свої стосунки офіційним шлюбом 20 років тому.

[ + – ] Джулія Робертс привітала свого чоловіка з річницею весілля

Наразі пара виховує трьох дітей — двійнят Хейзел та Фіннеаса та сина Генрі.

[ + – ] Джулія Робертс та Деніел Модер одружилися у 2002 році

Підписники голлівудської знаменитості засипали подружжя теплими коментарями та привітаннями.

"Вітаємо!", "Щасливої 20-ї річниці", "не можу налюбуватися вами, пташечки", — пишуть тисячі фоловерів акторки.

До оператора Модера 54-річна Джулія Робертс була одружена два роки зі співаком Лайлом Ловеттом. А у молодості зірка зустрічалася з такими легендами кіно як Ліам Нісон і Меттью Перрі, Ділан МакДермонт і навіть Річард Гір, а за канадського актора Кіфера Сазерленда Робертс збиралася заміж, однак скасувала урочистість за три дні до торжества.

Із самим Ден Модером Джулія познайомилася на знімальному майданчику фільму "Мексиканець". І, як відомо, це було кохання з першого погляду. На той момент оператор був одружений, проте згодом почав зустрічатися та одружився з Робертс.

Нагадаємо, Джулія Робертс приміряла сукню українського бренду та позувала в ній на фестивалі у Каннах.

Також Фокус писав про іншу значну річницю у світі шоу-бізнесу. 23 роки тому одружилися Вікторія та Девід Бекхем.