Дженнифер Лопес продемонстрировала элегантный образ для свидания (фото)

Звезда часто посещает съемочные площадки своего жениха.

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала невероятно элегантный образ для свидания летом 2022. Об этом пишет Elle.

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Знаменитость посетила съемочную площадку своего возлюбленного, оскароносного актера Бена Аффлека в Калифорнии.

На Джей Ло была длинная юбка в стиле бохо, черная водолазка и босоножки на платформе. Волосы артистка собрала в хвост, а к образу добавила массивные солнцезащитные очки, черную большую сумку и золотые серьги-кольца.

Тем временем Бен Аффлек был в белой базовой футболке, серых брюках и светлых кроссовках.

Пара выглядела счастливой и влюбленной. Ведь Дженнифер часто посещает рабочие места своего жениха.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Джей Ло и 49-летний Бен Аффлек активно готовятся к свадьбе. После "перерыва" в почти 20 лет звездная пара все же возобновила свои романтические отношения и на этот раз планирует довести дело до конца.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, ранее активно искавшие идеальное семейное гнездышко для себя и своих детей, переезжают в общий дом.

Также Фокус писал о трогательных кадрах любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Певица поздравила своего возлюбленного с днем отца.