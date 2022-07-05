Дженніфер Лопес продемонструвала елегантний образ для побачення (фото)
Зірка часто відвідує знімальні майданчики свого нареченого.
52-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала неймовірно елегантний образ. Про це пише Elle.
Знаменитість відвідала знімальний майданчик свого коханого, оскароносного актора Бена Аффлека в Каліфорнії.
На Джей Ло була довга спідниця у стилі бохо, чорна водолазка та босоніжки на платформі. Волосся артистка зібрала у хвіст, а до образу додала масивні сонцезахисні окуляри, чорну масивну сумку та золоті сережки-кільця.
Тим часом Бен Аффлек був у білій базовій футболці, сірих штанах та світлих кросівках.
Пара виглядала щасливими та закоханими. Адже Дженніфер часто відвідує робочі місця свого нареченого.
Джей Ло та 49-річний Бен Аффлек активно готуються до весілля. Після "перерви" у майже 20 років зіркова пара все ж відновила свої романтичні стосунки та цього разу планує довести справу до кінця.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек, які раніше активно шукали ідеальне сімейне гніздечко для себе та своїх дітей, переїжджають у спільний будинок.
Також Фокус писав про зворушливі кадри кохання Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Співачка таким чином привітала свого коханого з днем батька.