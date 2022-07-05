Дженніфер Лопес продемонструвала елегантний образ для побачення (фото)

Зірка часто відвідує знімальні майданчики свого нареченого.

52-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала неймовірно елегантний образ. Про це пише Elle.

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Знаменитість відвідала знімальний майданчик свого коханого, оскароносного актора Бена Аффлека в Каліфорнії.

На Джей Ло була довга спідниця у стилі бохо, чорна водолазка та босоніжки на платформі. Волосся артистка зібрала у хвіст, а до образу додала масивні сонцезахисні окуляри, чорну масивну сумку та золоті сережки-кільця.

Тим часом Бен Аффлек був у білій базовій футболці, сірих штанах та світлих кросівках.

Пара виглядала щасливими та закоханими. Адже Дженніфер часто відвідує робочі місця свого нареченого.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Джей Ло та 49-річний Бен Аффлек активно готуються до весілля. Після "перерви" у майже 20 років зіркова пара все ж відновила свої романтичні стосунки та цього разу планує довести справу до кінця.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек, які раніше активно шукали ідеальне сімейне гніздечко для себе та своїх дітей, переїжджають у спільний будинок.

Також Фокус писав про зворушливі кадри кохання Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Співачка таким чином привітала свого коханого з днем батька.