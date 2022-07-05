Княгиня Монако Шарлен опубликовала пост по случаю годовщины свадьбы с князем Альбером (фото)

Пара празднует свою 11-ю годовщину жизни в официальном браке.

44-летняя княгиня Монако Шарлен выложила пост на годовщину свадьбы со своим мужем, князем Альбером. Об этом пишет Marie Claire.

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"С юбилеем", — лаконично подписала Шарлен фото, на котором вместе с мужем улыбается перед камерами. Для нового снимка княгиня выбрала нежное мятное платье в пол. Тем временем Альбер позировал в классическом костюме.

После длительного лечения за границей и отсутствия княгиня наконец-то вернулась к своему мужу и детям.

Пара, которая празднует 11-ю годовщину в браке, сейчас находится на пике интереса среди прессы и публики. Одно из изданий писало, что князь Монако платил своей жене 10 млн фунтов стерлингов, чтобы она снова вернулась к нему и появлялась на публичных мероприятиях. Однако источники, близкие к паре, опровергли эту информацию.

[ + – ] Князь Альбер и княгиня Шарлен

После своего возвращения княгиня Шарлен прилагает усилия, чтобы разрушить все предположения о проблемах в ее браке.

"Мне все еще досадно, что определенные СМИ распространяют такие слухи о моей жизни, моих отношениях, — заявила ранее Шарлен. — Как и все остальные, мы люди, и, как и все люди, у нас есть эмоции, слабости, только наша семь подвергается влиянию СМИ, и малейшая слабость передается".

Однако подписчики княгини выразили свою обеспокоенность под ее последним постом.

"С тобой все хорошо?", "Вы касается друг друга? Это не брак, а настоящий ночной кошмар", "я переживаю за тебя", — пишут фолловеры Шарлен.

Напомним, князь Альбер и княгиня Шарлен отпраздновали вместе годовщину бракосочетания.

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