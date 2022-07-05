Княгиня Монако Шарлін опублікувала пост до річниці весілля з князем Альбером (фото)

Пара святкує свою 11-ту річницю життя в офіційному шлюбі.

44-річна княгиня Монако Шарлін виклала пост до річниці весілля зі своїм чоловіком, князем Альбером. Про це пише Marie Claire.

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"З ювілеєм", — лаконічно підписала Шарлін фото, на якому разом з чоловіком посміхається перед камерами. Для нового знімку княгиня обрала ніжну м'ятну сукню в підлогу. Тим часом Альбер позував у класичному костюмі.

Після тривалого лікування за кордоном та відсутності княгиня нарешті повернулася до свого чоловіка та дітей.

Пара, яка наразі святкує 11-ту річницю у шлюбі, перебуває на піку інтересу серед преси та публіки. Одне з видань писало, нібито князь Монако платив своїй дружині 10 млн фунтів стерлінгів, щоб вона знову повернулася до нього та з'являлася на публічних заходах. Проте джерела, близькі до пари, спростували цю інформацію.

[ + – ] Князь Альбер та княгиня Шарлін

Після свого повернення княгиня Шарлін докладає зусиль, щоб зруйнувати всі припущення про проблеми в її шлюбі.

"Мені все ще прикро, що певні ЗМІ поширюють такі чутки про моє життя, мої стосунки, — заявила раніше Шарлін. — Як і всі інші, ми люди, і, як і всі люди, у нас є емоції, слабкості, тільки наша сім’я піддається впливу ЗМІ, і найменша слабкість передається".

Проте підписники княгині висловили своє занепокоєння під її останнім постом.

"З тобою все добре?", "Ви торкаєтесь одне одного? Це не шлюб, а справжнє нічне жахіття", "я переймаюсь за тебе", — пишуть фоловери Шарлін.

Нагадаємо, князь Альбер та княгиня Шарлін відсвяткували разом річницю шлюбу.

Також Фокус писав про те, чим ЗМІ образили князя Альбера.