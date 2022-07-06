Виктория и Дэвид Бекхэм продемонстрировали идеальные парные образы (фото)

Звездные супруги заключили брак в 1999.

Виктория и Дэвид Бекхэм накануне отпраздновали 23-ю годовщину брака и продемонстрировали идеальные парные образы. Снимками в романтических аутфитах британская певица поделилась на своей Instagram-странице.

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Для праздничного дня Виктория выбрала пастельный ансамбль своего бренда одежды — светло-желтый комплект, состоящий из топа с вырезами по бокам и юбки-макси. На ногах дизайнера были белые сандалии. В качестве аксессуаров к образу Бекхэм добавила черные солнцезащитные очки.

Тем временем британский футболист надел желтую трикотажную футболку, белые брюки и бежевый ремень. На ногах отца четырех детей были кожаные лоферы.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину своего брака

"Все еще подходим друг другу через 23 года", — трогательно подписала снимок известная дизайнер.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют 23-ю годовщину жизни в браке

Футболист Дэвид Бекхэм и певица Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Пара является одной из самых красивых и гармоничных в мире шоу-бизнеса.

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали 23-ю годовщину жизни в официальном браке. Супруги воспитывают четырех детей и активно развивают свои карьеры.

Также Фокус писал об особенностях строгой диеты 48-летней Виктории Бекхэм, помогающей ей выглядеть довольно подтянутой и стройной.