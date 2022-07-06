Вікторія та Девід Бекхем продемонстрували ідеальні парні образи (фото)

Зіркове подружжя уклало шлюб у 1999.

Вікторія та Девід Бекхем напередодні відсвяткували 23-ту річницю свого шлюбу та продемонстрували ідеальні парні образи. Знімками в романтичних аутфітах британська співачка поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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Для святкового дня Вікторія обрала пастельний ансамбль свого бренду одягу — світло-жовтий комплект, який складався з топу з вирізами по боках та спідниці-максі. На ногах дизайнерки були білі сандалі. Як аксесуари до образу Бекхем додала чорні сонцезахисні окуляри.

Тим часом британський футболіст надягнув жовту трикотажну футболку, білі штани та бежевий ремінь. На ногах батька чотирьох дітей були шкіряні лофери.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем святкують річницю свого шлюбу

"Усе ще підходимо одне одному через 23 роки", — зворушливо підписала знімок відома дизайнерка.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем святкують 23-ту річницю життя у шлюбі

Футболіст Девід Бекхем та співачка Вікторія Бекхем одружилися у 1999 році. Пара є однією з найкрасивіших та найгармонійніших у світі шоу-бізнесу.

Нагадаємо, Вікторія та Девід Бекхем відсвяткували 23-ту річницю життя в офіційному шлюбі. Подружжя виховує чотирьох дітей та активно розвиває свої кар'єри.

Також Фокус писав про особливості суворої дієти 48-річної Вікторії Бекхем, яка допомагає їй виглядати доволі підтягнутою та стрункою.