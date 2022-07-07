Белла Хадид показала свои фото на паспорт

Даже на снимках для документов знаменитость выглядит уверенно и фотогенично.

25-летняя американская модель Белла Хадид показала своим подписчикам в соцсетях, как она выглядит без макияжа и фильтров на фото для документов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Звезда подиумов палестинского происхождения поделилась снимками анфас. Ее лицо выглядит довольно свежим, на нем нет раздражений и покраснений. Волосы Хадид были распущены.

Такой контент для профиля в соцсети мировой модели довольно необычен, ведь Белла часто делится снимками и видео с модных показов и рекламных кампаний, с экстравагантными прическами и нарядами.

[ + – ] Белла Хадид без макияжа и фильтров

Белла Хадид является одной из самых востребованных моделей современности. Ее ждут на показах самых больших модных домов мира. Недавно она приняла участие в представлении новой коллекции Marc Jacobs в очень необычном для звезды образе.

[ + – ] Белла Хадид на показе Marc Jacobs

Напомним, 25-летняя Белла Хадид продемонстрировала комфортный и стильный образ для обыденных дел летом 2022. В таком аутфите можно, например, ходить за продуктами на местный базар, и при этом выглядеть как модель с мировым именем.

Также Фокус писал о недавнем модном показе Marc Jacobs, в котором Белла и ее старшая сестра Джиджи Хадид вышли на подиум с бритой головой и в необычных нарядах.