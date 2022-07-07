Белла Хадід показала свої фото на паспорт

Навіть на знімках для документів знаменитість виглядає впевнено та фотогенічно.

25-річна американська модель Белла Хадід показала своїм підписникам у соцмережах, як вона виглядає без макіяжу та фільтрів на фото для документів.

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Зірка подіумів палестинського походження поділилася знімками анфас. Її обличчя виглядає доволі свіжим, на ньому немає подразнень та почервонінь. Волосся Хадід було розпущене.

Такий контент для профілю у соцмережі світової моделі є доволі незвичним, адже зазвичай Белла ділиться знімками та відео з модних показів та рекламних кампаній, з екстравагантними зачісками та вбраннями.

[ + – ] Белла Хадід без макіяжу та фільтрів

Белла Хадід є однією з найбільш затребуваних моделей сучасності. Її чекають на показах найбільших модних домів світу. Нещодавно вона взяла участь у представленні нової колекції Marc Jacobs у дуже незвичному для зірки образі.

[ + – ] Белла Хадід на показі Marc Jacobs

Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід продемонструвала комфортний та стильний образ для буденних справ влітку 2022. У такому аутфіті можна, наприклад, ходити за продуктами на місцевий базар, і при цьому виглядати як модель зі світовим іменем.

Також Фокус писав про нещодавній модний показ Marc Jacobs, у якому Белла та її старша сестра Джіджі Хадід вийшли на подіум з поголеною головою та у незвичних вбраннях.