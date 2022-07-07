Белла Хадід показала свої фото на паспорт
Навіть на знімках для документів знаменитість виглядає впевнено та фотогенічно.
25-річна американська модель Белла Хадід показала своїм підписникам у соцмережах, як вона виглядає без макіяжу та фільтрів на фото для документів.
Зірка подіумів палестинського походження поділилася знімками анфас. Її обличчя виглядає доволі свіжим, на ньому немає подразнень та почервонінь. Волосся Хадід було розпущене.
Такий контент для профілю у соцмережі світової моделі є доволі незвичним, адже зазвичай Белла ділиться знімками та відео з модних показів та рекламних кампаній, з екстравагантними зачісками та вбраннями.
Белла Хадід є однією з найбільш затребуваних моделей сучасності. Її чекають на показах найбільших модних домів світу. Нещодавно вона взяла участь у представленні нової колекції Marc Jacobs у дуже незвичному для зірки образі.
Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід продемонструвала комфортний та стильний образ для буденних справ влітку 2022. У такому аутфіті можна, наприклад, ходити за продуктами на місцевий базар, і при цьому виглядати як модель зі світовим іменем.
Також Фокус писав про нещодавній модний показ Marc Jacobs, у якому Белла та її старша сестра Джіджі Хадід вийшли на подіум з поголеною головою та у незвичних вбраннях.