RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Белла Хадід показала свої фото на паспорт

682
Белла Хадід, Белла Хадід фото на паспорт, як Белла Хадід виглядає без косметики та фільтрів, модель Белла Хадід
Фото: bellahadid | Белла Хадід

Навіть на знімках для документів знаменитість виглядає впевнено та фотогенічно.

25-річна американська модель Белла Хадід показала своїм підписникам у соцмережах, як вона виглядає без макіяжу та фільтрів на фото для документів.

Зірка подіумів палестинського походження поділилася знімками анфас. Її обличчя виглядає доволі свіжим, на ньому немає подразнень та почервонінь. Волосся Хадід було розпущене.

Такий контент для профілю у соцмережі світової моделі є доволі незвичним, адже зазвичай Белла ділиться знімками та відео з модних показів та рекламних кампаній, з екстравагантними зачісками та вбраннями.

Белла Хадід без макіяжу та фільтрів
Белла Хадід без макіяжу та фільтрів

Белла Хадід є однією з найбільш затребуваних моделей сучасності. Її чекають на показах найбільших модних домів світу. Нещодавно вона взяла участь у представленні нової колекції Marc Jacobs у дуже незвичному для зірки образі.

Белла Хадід на показі Marc Jacobs

Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід продемонструвала комфортний та стильний образ для буденних справ влітку 2022. У такому аутфіті можна, наприклад, ходити за продуктами на місцевий базар, і при цьому виглядати як модель зі світовим іменем.

Також Фокус писав про нещодавній модний показ Marc Jacobs, у якому Белла та її старша сестра Джіджі Хадід вийшли на подіум з поголеною головою та у незвичних вбраннях.