Виктория Бекхэм призналась, почему запрещает своей дочери сидеть в соцсетях

Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают троих сыновей и 10-летнюю дочь Харпер.

48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм откровенно рассказала, почему не позволяет своей 10-летней дочери Харпер пользоваться соцсетями. Об этом пишет австралийский Vogue.

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По словам жены футболиста Дэвида Бекхэма, таким образом, они с мужем пытаются обезопасить свою единственную дочь от хейта в сторону ее фигуры.

[ + – ] 10-летняя Харпер Бекхэм со старшим братом Бруклином

"Я просто вижу, насколько жестокими могут быть люди в Сети, поэтому, конечно, меня это волнует", — призналась бывшая участница группы Spice Girl.

Отметим, что в своих соцсетях Виктория и Дэвид Бекхэм, когда делятся кадрами с детьми и отмечают страницы старших сыновей, в отношении дочери используют хештег #HarperSeven.

[ + – ] Виктория Бекхэм с дочерью

Кроме 10-летней Харпер, звездная пара воспитывает троих старших сыновей — Бруклина, Ромео и Круза. Первый в апреле 2022 уже создал свою семью и женился на американской актрисе Николе Пельтц. После торжества пара переехала жить в Штаты.

Напомним, Виктория и 47-летний Дэвид Бекхэм отпраздновали 23-ю годовщину своего брака. Важный для супругов день бывшая певица и спортсмен провели в идеальных парных образах.

Также Фокус писал о строжайшей диете 48-летней Виктории Бекхэм, которую она придерживается много лет, что позволяет знаменитости выглядеть стройной и подтянутой.