Вікторія Бекхем зізналася, чому забороняє своїй доньці сидіти у соцмережах

Вікторія та Девід Бекхем виховують трьох синів та 10-річну доньку Гарпер.

48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем відверто розповіла, чому не дозволяє своїй 10-річній доньці Гарпер користуватися соцмережами. Про це пише австралійський Vogue.

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За словами дружини футболіста Девіда Бекхема, таким чином вони з чоловіком намагаються убезпечити свою єдину доньку від хейту у сторону її фігури.

[ + – ] 10-річна Гарпер Бекхем зі старшим братом Брукліном

"Я просто бачу, наскільки жорстокими можуть бути люди у мережі, тому так, звичайно, мене це хвилює", — зізналася колишня учасниця гурту Spice Girl

Зазначимо, що у своїх соцмережах Вікторія та Девід Бекхем, коли діляться кадрами зі своїми дітьми та позначають сторінки старших синів, щодо доньки використовують хештег #HarperSeven.

[ + – ] Вікторія Бекхем з донькою

Окрім 10-річної Гарпер, зіркова пара виховує трьох старших синів — Брукліна, Ромео та Круза. Перший у квітні 2022 уже створив сім'ю та одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц. Після торжества пара переїхала мешкати у Штати.

Нагадаємо, Вікторія та 47-річний Девід Бекхем відсвяткували 23-ту річницю свого шлюбу. Важливий для подружжя день колишня співачка та спортсмен провели в ідеальних парних образах.

Також Фокус писав про сувору дієту 48-річної Вікторії Бекхем, якої вона дотримується багато років, що дозволяє знаменитості виглядати стрункою та підтягнутою.