Warner Bros. извинились перед Джоан Роулинг

Ранее студия заявила об окончании сотрудничества с автором "Гарри Поттера".

Британская писательница Джоан Роулинг продолжает сотрудничать со студией Warner Bros. Об этом пишет Screen Rant.

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Причиной скандала стала ситуация на пресс-конференции в Лондоне накануне. У звезды фильмов о Гарри Поттере Тома Фелтона спросили об авторе книг Джоан Роулинг. Однако PR-агент не разрешил "Драко Малфою" ответить и попросил журналистов задать другой вопрос. Впоследствии была обнародована информация, будто студия Warner Bros. и Джоан Роулинг больше не будут сотрудничать.

[ + – ] Джоан Роулинг стала "мамой" образов Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер Фото: Getty Images

Позже представители студии опровергли заявление и заявили, что продолжат сотрудничество с "мамой" Гарри Поттера и магического мира.

"Джоан Роулинг — один из самых опытных рассказчиков в мире, и мы гордимся тем, что является студией, которая воплощает ее видение, персонажей и истории в жизнь сейчас и на десятилетие вперед. Мы сожалеем, что наш PR-агент допустил ошибку", — отметили представители организации.

Именно Warner Bros. воплотили на экране магический мир, созданный Джоан Роулинг.

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Ранее писательница вызвала волну хейта в Сети из-за своих высказываний о трансгендерных людях. После чего Роулинг начали всячески кенселить. Даже в фильме-продолжении "Гарри Поттера" в начале 2022 авторку сначала не должни были показывать, однако впоследствии она появилась из архивных кадров.

Напомним, официальный сайт "Гарри Поттера" опубликовал бесплатно книги о мальчике-колдуне на украинском языке.

Также Фокус писал о поддержке Украины от Джоан Роулинг. Британская писательница передала украинским детям, пострадавшим от войны, миллион фунтов стерлингов.