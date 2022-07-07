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Warner Bros. попросили вибачення у Джоан Роулінг

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Фото: Getty Images | Джоан Роулінг

Раніше студія заявила про закінчення співпраці з авторкою "Гаррі Поттера".

Британська письменниця Джоан Роулінг продовжує співпрацю із студією Warner Bros. Про це пише Screen Rant.

Причиною скандалу стала ситуація на пресконференції у Лондоні напередодні. У зірки фільмів про Гаррі Поттера Тома Фелтона запитали про авторку книг Джоан Роулінг. Проте PR-агент не дозволив "Драко Малфою" відповісти і попросив журналістів поставити інше запитання. Згодом була оприлюднена інформація, нібито студія Warner Bros. та Джоан Роулінг більше не співпрацюватимуть.

Джоан Роулінг стала "мамою" образів Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер
Джоан Роулінг стала "мамою" образів Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер
Фото: Getty Images

Пізніше представники студії спростували заяву та заявили, що продовжать співпрацю з "мамою" Гаррі Поттера та магічного світу.

"Джоан Роулінг — одна з найдосвідченіших оповідачок у світі, і ми пишаємося тим, що є студією, яка втілює її бачення, персонажів та історії в життя зараз та на десятиліття вперед. Ми шкодуємо, що наш PR-агент припустився помилки", — зазначили представники організації.

Саме Warner Bros. втілили на екрані магічний світ, який створила Джоан Роулінг.

У січні 2022 на екрани повернулися улюблені актори "Гаррі Поттера"

Раніше письменниця викликали хвилю хейту у мережі через свої висловлювання про трансгендерних людей. Після чого Роулінг почали всіляко кенселити. Навіть у фільмі-продовженні "Гаррі Поттера" на початку 2022 авторку спочатку не мали показувати взагалі, проте згодом вона з'явилася з архівних кадрів.

Нагадаємо, офіційний сайт "Гаррі Поттера" опублікував безкоштовно книги про хлопчика-чаклуна українською мовою.

Також Фокус писав про підтримку України від Джоан Роулінг. Британська письменниця передала українським дітям, постраждалим від війни, мільйон фунтів стерлінгів.