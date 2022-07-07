Warner Bros. попросили вибачення у Джоан Роулінг

Раніше студія заявила про закінчення співпраці з авторкою "Гаррі Поттера".

Британська письменниця Джоан Роулінг продовжує співпрацю із студією Warner Bros. Про це пише Screen Rant.

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Причиною скандалу стала ситуація на пресконференції у Лондоні напередодні. У зірки фільмів про Гаррі Поттера Тома Фелтона запитали про авторку книг Джоан Роулінг. Проте PR-агент не дозволив "Драко Малфою" відповісти і попросив журналістів поставити інше запитання. Згодом була оприлюднена інформація, нібито студія Warner Bros. та Джоан Роулінг більше не співпрацюватимуть.

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Пізніше представники студії спростували заяву та заявили, що продовжать співпрацю з "мамою" Гаррі Поттера та магічного світу.

"Джоан Роулінг — одна з найдосвідченіших оповідачок у світі, і ми пишаємося тим, що є студією, яка втілює її бачення, персонажів та історії в життя зараз та на десятиліття вперед. Ми шкодуємо, що наш PR-агент припустився помилки", — зазначили представники організації.

Саме Warner Bros. втілили на екрані магічний світ, який створила Джоан Роулінг.

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Раніше письменниця викликали хвилю хейту у мережі через свої висловлювання про трансгендерних людей. Після чого Роулінг почали всіляко кенселити. Навіть у фільмі-продовженні "Гаррі Поттера" на початку 2022 авторку спочатку не мали показувати взагалі, проте згодом вона з'явилася з архівних кадрів.

Нагадаємо, офіційний сайт "Гаррі Поттера" опублікував безкоштовно книги про хлопчика-чаклуна українською мовою.

Також Фокус писав про підтримку України від Джоан Роулінг. Британська письменниця передала українським дітям, постраждалим від війни, мільйон фунтів стерлінгів.