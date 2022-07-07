78-летнего Роберта Де Ниро заметили на прогулке с 10-летней дочерью

Хелен Грейс – младший ребенок Де Ниро и его бывшей жены Грейс Хайтауэр.

Голливудский тяжеловес Роберт Де Ниро был замечен в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка в компании своей младшей дочери Хелен Грейс, сообщают западные таблоиды.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В руках актер держал подарочный пакет от отеля The Mark.

Отец и дочь выглядели очень довольными, выбрав для прогулки спортивные образы. Роберт был в футболке, легкой куртке, серых штанах, кепке и кроссовках, а Хелен надела футболку с ярким принтом в виде собак, белые шорты и бежевые балетки. Длинные волосы девочки были собраны в хвост.

Как известно, актер и его бывшая жена, мать Хелен, Грейс Хайтауэр, продолжают свой бракоразводный процесс, начатый еще в 2018 году. В апреле судья постановил, что женщина должна получать от экс-супруга миллион долларов в год, и что пара разделит деньги после продажи своего дома за 20 миллионов долларов.

Роберт и Грейс поженились в 1997 году, расстались в 1999 году, затем снова сошлись, возобновив свои клятвы в 2004 году. В 1998 году у них родился сын Эллиот Де Ниро, а в 2011-м — дочь Хелен Грейс Де Ниро. Актер подал на развод с женой в 2018 году. Сначала пара боролась за опеку над младшим ребенком, но теперь споры касаются денег и имущества.

Среднемесячные расходы Хайтауэр составляли 215 тысяч долларов в месяц по кредитным картам и 160 тысяч долларов наличными. Адвокат Де Ниро, Кэролайн Краусс, утверждает, что финансовые трудности означают, что у бывшей стюардессы, актрисы и модели заканчиваются деньги. По ее словам, пандемия коронавируса привела к тому, что у голливудской звезды остановились все рабочие проекты.

Несколькими месяцами ранее Де Ниро заработал пять миллионов долларов за роль в популярном гангстерском фильме Мартина Скорсезе "Ирландец". Он также получил "десятки миллионов долларов" в рамках федеральной программы помощи при коронавирусе.

Хайтауэр утверждает, что состояние Де Ниро составляет 500 миллионов долларов, но его адвокат Кэролайн Краусс говорит, что экстравагантный образ жизни его бывшей жены усугубляет ситуацию.

На данный момент Роберта подозревают в романе с мастером по боевым искусствам Тиффани Чен. Недавно пару заметили вместе на испанском курорте.