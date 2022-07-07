78-річного Роберта де Ніро помітили на прогулянці із 10-річною дочкою

Хелен Грейс — молодша дитина Де Ніро та його колишньої дружини Грейс Хайтауер.

Голлівудського важкоатлета Роберта де Ніро помітили у Верхньому Іст-Сайді Нью-Йорка в компанії своєї молодшої дочки Хелен Грейс, повідомляють західні таблоїди.

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У руках актор тримав подарунковий пакет від готелю The Mark.

Батько та дочка мали дуже задоволений вигляд, обравши для прогулянки спортивні образи. Роберт був у футболці, легкій куртці, сірих штанях, кепці та кросівках, а Хелен одягла футболку з яскравим принтом у вигляді собак, білі шорти та бежеві балетки. Довге волосся дівчинки зібране у хвіст.

Як відомо, актор та його колишня дружина, мати Хелен Грейс Хайтауер, продовжують свій шлюборозлучний процес, розпочатий ще у 2018 році. У квітні суддя ухвалив, що жінка має отримувати від ексчоловіка мільйон доларів на рік, і що пара розділить гроші після продажу свого будинку за 20 мільйонів доларів.

Роберт і Грейс одружилися у 1997 році, розлучилися 1999 року, потім знову зійшлися, відновивши свої клятви у 2004 році. У 1998 у них народився син Еліот де Ніро, а 2011-го — дочка Хелен Грейс де Ніро. Актор подав на розлучення із дружиною у 2018 році. Спочатку пара боролася за опіку над молодшою дитиною, але тепер суперечки стосуються грошей та майна.

Середньомісячні витрати Хайтауер становили 215 тисяч доларів на місяць за кредитними картками та 160 тисяч доларів готівкою. Адвокатка Де Ніро, Керолайн Краус, стверджує, що фінансові труднощі означають, що в колишньої стюардеси, акторки і моделі закінчуються гроші. За її словами, пандемія коронавірусу призвела до того, що в голлівудської зірки зупинилися усі робочі проєкти.

Декількома місяцями раніше Де Ніро заробив п'ять мільйонів доларів за роль у популярному гангстерському фільмі Мартіна Скорсезе "Ірландець". Він також отримав "десятки мільйонів доларів" у межах федеральної програми допомоги під час коронавірусу.

Хайтауер стверджує, що статки Де Ніро складають 500 мільйонів доларів, але його адвокатка Керолайн Краусс каже, що екстравагантний спосіб життя його колишньої дружини посилює ситуацію.

Зараз Роберта підозрюють у романі з майстром з бойових мистецтв Тіффані Чен. Нещодавно пару помітили разом на іспанському курорті.