Марс в Тельце. Что принесет Украине июль и август 2022

Раньше планета находилась в знаке Овна.

Транзит Марса по знаку зодиака Телец крайне важен для событий в Украине, ведь такое астрологическое расположение может кардинально изменить ситуацию на фронте. О смене знака Марса в начале июля 2022 рассказывает астролог Марина Скади.

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5 июля воинственная планета Марс перешла из знака Овна в Телец. Она пробудет там вплоть до 20 августа 2022.

Поскольку Овен более резкий знак зодиака, в этот период были заметны обострения военных конфликтов, и не только в Украине. Однако Телец может принести нам больше покоя и перемирия. Так что на практически полтора месяца у украинцев есть большая надежда.

Импульсивность и энергия Марса в это время будет задерживаться по принципу Тельца, то есть момент накопления и восстановления сил.

Также Марс в Тельце поможет собрать все необходимые ресурсы, накопить энергию, создать фундамент и необходимую базу для эффективной работы. Поэтому в это время будет легче отстаивать свои позиции и отбивать нападения противника.

За эти практически полтора месяца у всех украинцев появится возможность проработать энергию Марса и вывести ее на более качественный уровень. А поскольку в Тельце находятся Уран и Восточный Лунный Узел, то для того чтобы повысить качество своей жизни, нужно что-то менять, использовать новое, необычное, современное и инновационное.

В начале третьего месяца лета 2022 также сформируется мощное соединение: Марс — Уран — Восточный Узел, которое полностью изменит мир и Украину. В прошлый раз такие позиции были в феврале 1688, и они принесли неожиданное разрушение существующих структур и создание новых.

Поэтому с начала июля до практически конца августа мы точно заметим результаты влияния Тельца на воинственную планету Марс. В этот период уже будут видны результаты тех действий, которые были совершены в период с 25 мая по 5 июля 2022 — транзита Марса в знаке Овен, когда решения принимались быстро и преобладала физическая сила и агрессия. Телец же – более спокойный и уравновешенный знак.

В период транзита Марса по Тельцу людей все меньше будет интересовать война. А более важными станут социальные отношения, общественные связи и коммуникация, поскольку именно они открывают благоприятные перспективы.

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