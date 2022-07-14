Марс у Тельці. Що принесе Україні липень та серпень 2022

Раніше планета перебувала у знаку Овна.

Транзит Марса по знаку зодіаку Телець є вкрай важливим для подій в Україні, адже таке астрологічне розташування може кардинально змінили ситуацію на фронті. Про зміну знаку Марса на початку липня 2022 розповідає астрологиня Марина Скаді.

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5 липня войовнича планета Марс перейшла зі знаку Овна в Телець. Вона пробуде там аж до 20 серпня 2022.

Оскільки Овен — більш різкий знак зодіаку, у цей період були помітні загострення воєнних конфліктів, і не тільки в Україні. Проте Телець може принести нам більше спокою та перемир'я. То ж на практично півтора місяці українці мають велику надію.

Імпульсивність та енергія Марса в цей час буде затримуватися за принципом Тельця, тобто це момент нагромадження та відновлення сил.

Також Марс у Тельці допоможе зібрати всі необхідні ресурси, нагромадити енергію, створити фундамент та необхідну базу для ефективної роботи. Тому за цей час буде легше відстоювати свої позиції та відбивати напади ворога.

У ці практично півтора місяця у всіх українців з'явиться можливість опрацювати енергію Марса і вивести її на якісніший рівень. А оскільки в Тельці перебувають Уран і Східний Місячний Вузол, то для того, щоб підвищити якість свого життя, треба щось змінювати, використовувати нове, незвичайне, сучасне та інноваційне.

На початку третього місяці літа 2022 сформується потужне з'єднання: Марс — Уран — Східний Вузол, яке повністю змінить світ та Україну. Минулого разу таке поєднання було в лютому 1688 року, і воно принесло несподівану руйнацію наявних структур та створення нових.

Тому від початку липня до практично кінця серпня ми точно помітимо результати впливу Тельця на войовничу планету Марс. У цей період уже буде видно результати тих дій, які були здійснені в період від 25 травня до 5 липня — транзиту Марса у знаку Овен, коли рішення ухвалювалися швидко та переважала фізична сила і агресія. Телець же — більш спокійний та врівноважений знак.

У період транзиту Марсу Тельцем людей дедалі менше цікавитиме війна.

З 5 липня по 20 серпня 2022 більш важливими стануть соціальні стосунки, суспільні зв'язки та комунікація, оскільки саме вони відкривають сприятливі перспективи у фінансовій та матеріальній сферах життя.

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