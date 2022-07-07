Триумф Elie Saab на Неделе моды в Париже: роскошь, блеск и две коллекции (видео)

Эли Сааб в очередной раз показал всему миру, что синоним его бренда – роскошь, блеск и гламур.

58-летний ливанский дизайнер Эли Сааб представил свою новую коллекцию от кутюр осень-зима 2022-2023 на Неделе моды в Париже, и впервые показа не только фантастически красивые платья для женщин, но и создал не менее роскошные наряды для мужчин, сообщает Vogue.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Визитной карточкой дизайнера уже давно стали дорогие украшения и тонкая вышивка, и все это обильно присутствовало в обеих коллекциях: и женской, и мужской.

Первые два образа были одинаково величественны, оба украшены замысловатым ковром с разноцветными интарсиями из оперения на черном бархате. Для нее — пышное бальное платье в пол с перекрещенными лентами на лифе. Мужской вариант – роскошная царственная накидка, вышитая мозаикой из тонких перьев, надетая поверх черного бархатного смокинга.

Тема огненно-красного и черного держала первую часть коллекции на высокой драматической ноте. Черные сетчатые прозрачные платья дизайнер обильно расшил змеевидными завитушками, которые повторялись на мужских просторных кафтанах, а стройные скульптурные платья-колонны из темно-красной тафты имели пышные рукава, похожие на облака.

Затем последовал парад пудрово-розовых и телесных платьев из тюля в сеточку. Разной формы, но все одинаково гламурные, эти наряды были усыпаны мерцающими блестками во всех возможных измерениях, бахромой из бисера, вышитыми кисточками, кристаллами и аппликациями из лепестков органзы.

"Я думал о том, как свет превращается в волшебный, в розовое золото в сумерках, после захода солнца и перед наступлением вечера", – пояснил дизайнер свое видение этой части коллекции.

Мужские костюмы с укороченными смокингами, выполненные из парчи розовых и золотых оттенков, были завернуты в длинные палантины, инкрустированные кружевом. Пышные накидки из чеканного шелка были надеты поверх узких брюк в тон и сочетались с богемными черными рубашками.

"Я уже довольно давно получаю заказы на одежду для мужчин. Они хотят хвастаться, быть заметными, чтобы привлечь внимание", – подчеркнул Сааб.

Особого внимания заслуживает свадебній наряд. Платье из тафты и тюля было расшито десятками тысяч кристаллов, а вруках модель держала букет, инкрустированный камнями.

Уже можно с уверенностью говорить о том, что немало представленных в коллекции платьев мы увидим на всевозможных красных дорожках, поскольку звезды шоу-бизнеса давно оценили роскошь и шик этого дизайнера.

Напомним, Элли Сааб создал два свадебных платья для своей невестки Кристины Мурад.