Тріумф Elie Saab на Тижні моди в Парижі: розкіш, блиск та дві колекції (відео)

Елі Сааб вкотре показав усьому світу, що синонім його бренду — розкіш, блиск та гламур.

58-річний ліванський дизайнер Елі Сааб представив свою нову колекцію від кутюр осінь-зима 2022-2023 на Тижні моди в Парижі, і вперше показав не лише фантастично красиві сукні для жінок, але й створив не менш розкішні вбрання для чоловіків, повідомляє Vogue.

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Візитною карткою дизайнера вже давно стали дорогі прикраси і тонка вишивка, і все це було в обох колекціях: і жіночій, і чоловічій.

Перші два образи були однаково величні, обидва прикрашені хитромудрим килимом з різнокольоровими інтарсіями з оперення на чорному оксамиті. Для неї — пишна бальна сукня з перехрещеними стрічками на ліфі. Чоловічий варіант — розкішна царствена накидка, вишита мозаїкою з тонкого пір'я, одягнена поверх чорного оксамитового смокінга.

Тема вогняно-червоного та чорного тримала першу частину колекції на високій драматичній ноті. Чорні сітчасті прозорі сукні дизайнер рясно розшив змієподібними завитками, які повторювалися на чоловічих просторих каптанах, а стрункі скульптурні сукні-колони з темно-червоної тафти мали пишні рукави, схожі на хмари.

Потім був парад пудрово-рожевих і тілесних суконь з тюлю в сіточку. Різної форми, але всі однаково гламурні, ці вбрання посипані мерехтливими блискітками у всіх можливих вимірах, бахромою з бісеру, вишитими пензликами, кристалами та аплікаціями з пелюсток органзи.

"Я думав про те, як світло перетворюється на чарівне, на рожеве золото в сутінках, після заходу сонця і перед приходом вечора", — пояснив дизайнер своє бачення цієї частини колекції.

Чоловічі костюми з укороченими смокінгами, виготовлені з парчі рожевих та золотих відтінків, загорнуті у довгі палантини, інкрустовані мереживом. Пишні накидки з карбованого шовку надіті поверх вузьких штанів у тон і поєднувалися з богемними чорними сорочками.

"Я вже досить давно отримую замовлення на одяг для чоловіків. Вони хочуть хвалитися, бути помітними, щоб привернути увагу", — наголосив Сааб.

Особливої уваги заслуговує весільне вбрання. Сукня з тафти та тюлю розшита десятками тисяч кристалів, а в руках модель тримала букет, інкрустований камінням.

Вже можна з упевненістю говорити, що чимало представлених у колекції суконь ми побачимо на всіляких червоних доріжках, оскільки зірки шоубізнесу давно оцінили розкіш і шик цього дизайнера.

Нагадаємо, Еллі Сааб створив дві весільні сукні для своєї невістки Крістін Мурад.