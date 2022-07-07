Копия принца Гарри. Как сейчас выглядит сын герцогов Сассекских (фото)

Герцогские супруги тщательно прячут своих детей от пристального глаза публики.

Накануне сын принца Гарри и Меган Маркл попал в объективы папарацци. Об этом пишет GoodToKnow.

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3-летний Арчи посетил День независимости США 4 июня 2022. Пока единственный сын герцогов Сассекских был одет в полосатую рубашку, джинсы и кеды, а в руках держал маленький флаг Штатов и леденец.

[ + – ] Принц Арчи

Отметим, что малыш очень похож на своего отца. Он также стал обладателем рыжих волос.

Помимо 3-летнего Арчи, Меган Маркл и принц Гарри воспитывают дочь Лилибет Диану, которая родилась в июне 2021. Только недавно девочка познакомилась со всей королевской семьей Великобритании во время празднования Платинового юбилея на престоле королевы Елизаветы, ведь Лилибет родилась уже в США.

Герцогская пара заключила брак в 2018 году. А в начале 2020 они переехали на родину Меган Маркл и сложили королевские обязанности.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают двоих детей Фото: Archewell Foundation

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обманули королеву Елизавету Вторую в июне 2021.

Также Фокус писал об отношении Меган Маркл к запрету абортов в США. Герцогиню Сассекскую также поддерживает ее муж, принц Гарри.