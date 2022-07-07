Копія принца Гаррі. Як зараз виглядає син герцогів Сассекських (фото)
Герцогське подружжя ретельно ховає своїх дітей від пильного ока публіки.
Напередодні син принца Гаррі та Меган Маркл потрапив в об'єктиви папараці. Про це пише GoodToKnow.
3-річний Арчі відвідав День незалежності США 4 червня 2022. Поки єдиний син герцогів Сассекських був одягнутий у смугасту сорочку, джинси та кеди, а в руках тримав маленький прапор Штатів і льодяник.
Зазначимо, що малюк дуже схожий на свого батька. Він також став власником рудого волосся.
Окрім 3-річного Арчі, Меган Маркл та принц Гаррі виховують доньку Лілібет Діану, яка народилася у червні 2021. Тільки нещодавно дівчинка познайомилася зі всією королівською родиною Великобританії під час святкування Платинового ювілею на престолі королеви Єлизавети, адже Лілібет народилася уже у США.
Герцогська пара одружилася у 2018 році. А на початку 2020 вони переїхали на батьківщину Меган Маркл, у Штати та склали королівські обов'язки.
Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл обманули королеву Єлизавету Другу у червні 2021.
Також Фокус писав про ставлення Меган Маркл до заборони абортів у США. Герцогиню Сассекську підтримує також її чоловік, принц Гаррі.