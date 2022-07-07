Страсть, практичность и восточные нотки: коллекция Fendi Couture Fall 2022 (видео)

Коллекция получилась очень универсальной: в нее вошли как повседневные стильные образы, так и сексуальные и почти полностью прозрачные платья с вышивкой.

Коллекция Кима Джонса Fendi Couture Fall 2022 стала завершающим аккордом Недели моды в Париже и одним из самых ярких событий. Ким, страстный коллекционер книг, зачастую создающий образы, посвященные литературным героям, через одежду сотворил настоящее повествование о трех городах – Киото, Риме и Париже, выразив в ней экзотику Японии, страсть Италии и практичность Франции.

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Как только открылись границы после пандемии коронавируса, Джонс полетел в Киото, и снова встретился с легендарным производителем шелка для кимоно и оби, которых он несколько раз привлекал для мужских коллекций в Louis Vuitton и Dior. Дизайнер показал им фрагменты ткани кимоно 1700-х годов и спросил, можно ли их воспроизвести.

Благодаря узким ткацким станкам и кропотливой технике ручной работы этого поставщика, Джонс решил использовать осенние принты в виде пэчворков в длинных платьях, а также интерпретировать ботанические мотивы с помощью замысловатой вышивки, меховых интарсий или абстрактных версий, выраженных свернутыми пайетками или бледными перьями, которые будто зацепились за шелковый тюль инфантас.

Фото: Getty Images

Несмотря на обилие замысловатых терминов и ухода в историю, коллекция получилась решительно современной и элегантной.

Показ в Palais Brongniart стартовал классикой гардероба: трикотажными платьями, костюмами и пальто цвета верблюжьей шерсти. Дальше образы становились все легче и все более сверкающими: были пижамные костюмы в пайетках, расшитые бусинами платья из сетки, и совсем прозрачные варианты в кристаллах. Дизайнер снова ссылается на архивы Fendi времен Карла Лагерфельда: невесомые платья с оборками словно собраны из лоскутов, точно так же как в коллекции 2000 года. Образы завершали клатчи в тон одежды, сверкающие моносерьги и лаконичные сандалии на тонких ремешках.

Фото: Getty Images

Потрясающие варианты дневной одежды включали топы без рукавов, литые бюстье и свободные брюки из тонкой телячьей кожи, а также вязаные платья с высоким воротником и поясом на талии.

"Я хотел легкости, я хотел простых, реальных форм", — охарактеризовал коллекцию дизайнер.

Напомним, что свою коллекцию роскоши и шика представил также ливанский дизайнер Эли Сааб.