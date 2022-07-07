Пристрасть, практичність та східні нотки: колекція Fendi Couture Fall 2022 (відео)
Колекція вийшла дуже універсальною: до неї увійшли як повсякденні стильні образи, так і сексуальні та майже повністю прозорі сукні з вишивкою.
Колекція Кіма Джонса Fendi Couture Fall 2022 стала завершальним акордом Тижня моди в Парижі та однією з найяскравіших подій. Кім, пристрасний колекціонер книг, що часто створює образи, присвячені літературним героям, через одяг створив справжню розповідь про три міста — Кіото, Рим і Париж, висловивши в ній екзотику Японії, пристрасть Італії та практичність Франції.
Як тільки відкрилися кордони після пандемії коронавірусу, Джонс полетів у Кіото, і знову зустрівся з легендарним виробником шовку для кімоно та обі, які він кілька разів використовував для чоловічих колекцій у Louis Vuitton та Dior. Дизайнер показав їм фрагменти тканини кімоно 1700-х років та запитав, чи можна їх відтворити.
Завдяки вузьким ткацьким верстатам і кропіткій техніці ручної роботи цього постачальника, Джонс вирішив використовувати осінні принти у довгих сукнях, а також інтерпретувати ботанічні мотиви за допомогою хитромудрої вишивки, хутряних інтарсій або абстрактних версій, виражених згорнутими паєтками чи блідим пір'ям, які начебто зачепилися за шовковий тюль інфантас.
Попри велику кількість хитромудрих термінів і відступу в історію, колекція вийшла рішуче сучасною та елегантною.
Показ у Palais Brongniart стартував класикою гардероба: трикотажними сукнями, костюмами та пальто кольору верблюжої вовни. Далі образи ставали все легшими і все блискучішими: були піжамні костюми в паєтках, розшиті бусинами сукні з сітки, і зовсім прозорі варіанти в кристалах. Дизайнер знову посилається на архіви Fendi часів Карла Лагерфельда: невагомі сукні з воланами немов зібрані з клаптів, так само як і в колекції 2000 року. Образи завершували клатчі в тон одягу, блискучі моносережки та лаконічні сандалії на тонких ремінцях.
Приголомшливі варіанти денного одягу включали топи без рукавів, литі бюстьє та вільні штани з тонкої телячої шкіри, а також в'язані сукні з високим коміром та поясом на талії.
"Я хотів легкості, я хотів простих, реальних форм", — охарактеризував колекцію дизайнер.
Нагадаємо, що свою колекцію розкоші та шику представив також ліванський дизайнер Елі Сааб.