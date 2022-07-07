Пристрасть, практичність та східні нотки: колекція Fendi Couture Fall 2022 (відео)

Колекція вийшла дуже універсальною: до неї увійшли як повсякденні стильні образи, так і сексуальні та майже повністю прозорі сукні з вишивкою.

Колекція Кіма Джонса Fendi Couture Fall 2022 стала завершальним акордом Тижня моди в Парижі та однією з найяскравіших подій. Кім, пристрасний колекціонер книг, що часто створює образи, присвячені літературним героям, через одяг створив справжню розповідь про три міста — Кіото, Рим і Париж, висловивши в ній екзотику Японії, пристрасть Італії та практичність Франції.

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Як тільки відкрилися кордони після пандемії коронавірусу, Джонс полетів у Кіото, і знову зустрівся з легендарним виробником шовку для кімоно та обі, які він кілька разів використовував для чоловічих колекцій у Louis Vuitton та Dior. Дизайнер показав їм фрагменти тканини кімоно 1700-х років та запитав, чи можна їх відтворити.

Завдяки вузьким ткацьким верстатам і кропіткій техніці ручної роботи цього постачальника, Джонс вирішив використовувати осінні принти у довгих сукнях, а також інтерпретувати ботанічні мотиви за допомогою хитромудрої вишивки, хутряних інтарсій або абстрактних версій, виражених згорнутими паєтками чи блідим пір'ям, які начебто зачепилися за шовковий тюль інфантас.

Фото: Getty Images

Попри велику кількість хитромудрих термінів і відступу в історію, колекція вийшла рішуче сучасною та елегантною.

Показ у Palais Brongniart стартував класикою гардероба: трикотажними сукнями, костюмами та пальто кольору верблюжої вовни. Далі образи ставали все легшими і все блискучішими: були піжамні костюми в паєтках, розшиті бусинами сукні з сітки, і зовсім прозорі варіанти в кристалах. Дизайнер знову посилається на архіви Fendi часів Карла Лагерфельда: невагомі сукні з воланами немов зібрані з клаптів, так само як і в колекції 2000 року. Образи завершували клатчі в тон одягу, блискучі моносережки та лаконічні сандалії на тонких ремінцях.

Фото: Getty Images

Приголомшливі варіанти денного одягу включали топи без рукавів, литі бюстьє та вільні штани з тонкої телячої шкіри, а також в'язані сукні з високим коміром та поясом на талії.

"Я хотів легкості, я хотів простих, реальних форм", — охарактеризував колекцію дизайнер.

Нагадаємо, що свою колекцію розкоші та шику представив також ліванський дизайнер Елі Сааб.