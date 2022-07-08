Дочь российского олигарха задержали в аэропорту за контрабанду драгоценностей

Примечательно, но задержали ее в российском аэропорту Внуково

В РФ задержали дочь российского олигарха Сергея Бачина, который является председателем совета директоров горнолыжного курорта "Роза Хутор". Анну Бачину задержали, когда она везла в Россию украшения Louis Vuitton с бриллиантами. Об этом пишет Spletnik.

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Инцидент, как оказалось, произошел еще в апреле, но известно о нем стало только сейчас. Анна летела из США в Москву через Стамбул. И везла с собой полный набор украшений из новой коллекции Volt от Louis Vuitton, которую раскритиковали за использование символа, напоминающего Z.

Анна не внесла в декларацию три кольца, три пары сережек, два колье и три браслета. Ее задержали, а украшения изъяли и отправили на экспертизу. Если учесть, что стоимость колье из новой коллекции почти три тысячи евро, но весь набор потянул на солидную сумму. Российские СМИ пишут о 4,5 миллионах рублей.

[ + – ] Анна Бачина - дочь российского олигарха Сергея Бачина Фото: Соцсети

Теперь полиция проводит проверку по статье о контрабанде, по которой Анне может светить срок от 3 до 7 лет. Украшения ей пока не вернули.

Анна Бачина заявила, что украшения ее попросил привезти отец, 58-летний Сергей Бачин. Напомним, Бачин – начинал карьеру в компании "Интеррос" Владимира Потанина, позже стал инвестором и занимал пост генерального директора ГК "ПрофЭстейт", компании, которая строила олимпийские объекты к Олимпиаде в Сочи, в частности "Розу Хутор", директором которой он и является.

[ + – ] Сергей Бачин - директор курорта "Роза хутор" Фото: ТАСС

Позже построил курорт "Завидово" в Тверской области и "Ярославское взморье" на Рыбинском водохранилище, занялся производством органических продуктов "Углече поле". В этой же компании и работает его дочь Анна. Всего у бизнесмена четверо детей.

Надо отметить, что сейчас гражданам РФ затруднительно делать настолько дорогие покупки за рубежом.

Так, на россиянку завели дело в Германии, после того, как она пыталась оформить tax free на дорогую сумку. Сумка Furla за 500 евро была конфискована, так как Евросоюз со середины марта запретил экспорт в Россию предметов роскоши дороже 300 евро.