Доньку російського олігарха затримали в аеропорту за контрабанду коштовностей

Примітно, але затримали її у російському аеропорту "Внуково".

У РФ затримали дочку російського олігарха Сергія Бачина, який є головою ради директорів гірськолижного курорту "Роза Хутір". Анну Бачину затримали, коли вона везла в Росію прикраси Louis Vuitton із діамантами. Про це пише Spletnik.

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Інцидент, як виявилося, стався ще у квітні, але відомо про нього стало лише зараз. Анна летіла із США в Москву через Стамбул і везла із собою повний набір прикрас із нової колекції Volt від Louis Vuitton, яку розкритикували за використання символу, що нагадує Z.

Анна не внесла в декларацію три кільця, три пари сережок, два кольє і три браслети. Її затримали, а прикраси вилучили та відправили на експертизу. Якщо врахувати, що вартість кольє з нової колекції — майже три тисячі євро, то весь набір потягнув на солідну суму. Російські ЗМІ пишуть про 4,5 мільйона рублів.

[ + – ] Анна Бачина — дочка російського олігарха Сергія Бачина Фото: Соцсети

Наразі поліція проводить перевірку за статтею про контрабанду, за якою Анні може світити термін від 3 до 7 років. Прикраси їй поки що не повернули.

Анна Бачина заявила, що прикраси її попросив привезти батько, 58-річний Сергій Бачин. Нагадаємо, Бачин розпочинав кар'єру в компанії "Інтеррос" Володимира Потаніна, пізніше став інвестором і обіймав посаду генерального директора ДК "ПрофЕстейт", компанії, яка будувала олімпійські об'єкти до Олімпіади в Сочі, зокрема "Розу Хутір", директором якої він і є.

[ + – ] Сергій Бачин — директор курорту "Роза Хутір" Фото: ТАСС

Пізніше він збудував курорт "Завидово" у Тверській області та "Ярославське узмор'я" на Рибинському водосховищі, зайнявся виробництвом органічних продуктів "Вуглечне поле". У цій же компанії працює його дочка Анна. Загалом у бізнесмена четверо дітей.

Слід зазначити, що зараз громадянам РФ важко робити настільки дорогі покупки за кордоном.

Так, на росіянку порушили справу в Німеччині, після того, як вона намагалася оформити tax free на дорогу сумку. Сумка Furla за 500 євро була конфіскована, оскільки Євросоюз із середини березня заборонив експорт у Росію предметів розкоші дорожчий за 300 євро.