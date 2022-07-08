Доньку російського олігарха затримали в аеропорту за контрабанду коштовностей
Примітно, але затримали її у російському аеропорту "Внуково".
У РФ затримали дочку російського олігарха Сергія Бачина, який є головою ради директорів гірськолижного курорту "Роза Хутір". Анну Бачину затримали, коли вона везла в Росію прикраси Louis Vuitton із діамантами. Про це пише Spletnik.
Інцидент, як виявилося, стався ще у квітні, але відомо про нього стало лише зараз. Анна летіла із США в Москву через Стамбул і везла із собою повний набір прикрас із нової колекції Volt від Louis Vuitton, яку розкритикували за використання символу, що нагадує Z.
Анна не внесла в декларацію три кільця, три пари сережок, два кольє і три браслети. Її затримали, а прикраси вилучили та відправили на експертизу. Якщо врахувати, що вартість кольє з нової колекції — майже три тисячі євро, то весь набір потягнув на солідну суму. Російські ЗМІ пишуть про 4,5 мільйона рублів.
Наразі поліція проводить перевірку за статтею про контрабанду, за якою Анні може світити термін від 3 до 7 років. Прикраси їй поки що не повернули.
Анна Бачина заявила, що прикраси її попросив привезти батько, 58-річний Сергій Бачин. Нагадаємо, Бачин розпочинав кар'єру в компанії "Інтеррос" Володимира Потаніна, пізніше став інвестором і обіймав посаду генерального директора ДК "ПрофЕстейт", компанії, яка будувала олімпійські об'єкти до Олімпіади в Сочі, зокрема "Розу Хутір", директором якої він і є.
Пізніше він збудував курорт "Завидово" у Тверській області та "Ярославське узмор'я" на Рибинському водосховищі, зайнявся виробництвом органічних продуктів "Вуглечне поле". У цій же компанії працює його дочка Анна. Загалом у бізнесмена четверо дітей.
Слід зазначити, що зараз громадянам РФ важко робити настільки дорогі покупки за кордоном.
Так, на росіянку порушили справу в Німеччині, після того, як вона намагалася оформити tax free на дорогу сумку. Сумка Furla за 500 євро була конфіскована, оскільки Євросоюз із середини березня заборонив експорт у Росію предметів розкоші дорожчий за 300 євро.