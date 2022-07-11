Белла Хадид показала самую трендовую обувь сезона (фото)
Знаменитость посетила столицу Франции со своим бойфрендом.
Американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала самую трендовую обувь лета 2022. Об этом пишет Just Jared.
Знаменитость палестинского происхождения посетила Париж вместе со своим возлюбленным, арт-директором Марком Калманом. На улицах Парижа пару заметили многочисленные поклонники и папарацци.
25-летняя Белла в очередной раз продемонстрировала образ из 2000-х. На модели была черная мини-юбка, лонгслив с открытыми плечами и надписью "The One" и белая майка. В качестве аксессуаров к романтическому аутфиту Хадид добавила узкие солнцезащитные очки и массивную сумочку Balenciaga с золотой цепью. Однако изюминкой лука стала обувь — Белла выбрала трендовые черные туфли на широком каблуке.
Тем временем, бойфренд супермодели был в total black образе – черных брюках и спортивной кофте.
Белла и Марк встречаются с лета 2021. Бойфренд модели — арт-директор, работавший с рэпером Трэвисом Скоттом. В его портфолио есть разные проекты: от обложек альбомов для музыканта до брендинга Milk Studios – одной из главных локаций Недели моды в Нью-Йорке. Пара в последнее время все чаще демонстрирует свои чувства друг к другу, делясь кадрами в соцсетях.
Напомним, 25-летняя Белла Хадид показала свои фото на документы, на которых предстала полностью без макияжа и фильтров.
Также Фокус писал о новых фото Беллы Хадид и ее бойфренда Марка. На новых снимках пара страстно поцеловалась и продемонстрировала свою любовь.