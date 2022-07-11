Белла Хадид показала самую трендовую обувь сезона (фото)

Знаменитость посетила столицу Франции со своим бойфрендом.

Американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала самую трендовую обувь лета 2022. Об этом пишет Just Jared.

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Знаменитость палестинского происхождения посетила Париж вместе со своим возлюбленным, арт-директором Марком Калманом. На улицах Парижа пару заметили многочисленные поклонники и папарацци.

25-летняя Белла в очередной раз продемонстрировала образ из 2000-х. На модели была черная мини-юбка, лонгслив с открытыми плечами и надписью "The One" и белая майка. В качестве аксессуаров к романтическому аутфиту Хадид добавила узкие солнцезащитные очки и массивную сумочку Balenciaga с золотой цепью. Однако изюминкой лука стала обувь — Белла выбрала трендовые черные туфли на широком каблуке.

[ + – ] Белла Хадид и Марк Калман в Париже

Тем временем, бойфренд супермодели был в total black образе – черных брюках и спортивной кофте.

[ + – ] Белла Хадид и Марк Калман в Париже

Белла и Марк встречаются с лета 2021. Бойфренд модели — арт-директор, работавший с рэпером Трэвисом Скоттом. В его портфолио есть разные проекты: от обложек альбомов для музыканта до брендинга Milk Studios – одной из главных локаций Недели моды в Нью-Йорке. Пара в последнее время все чаще демонстрирует свои чувства друг к другу, делясь кадрами в соцсетях.

Напомним, 25-летняя Белла Хадид показала свои фото на документы, на которых предстала полностью без макияжа и фильтров.

Также Фокус писал о новых фото Беллы Хадид и ее бойфренда Марка. На новых снимках пара страстно поцеловалась и продемонстрировала свою любовь.