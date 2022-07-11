Белла Хадід показала найтрендовіше взуття сезону (фото)

Знаменитість відвідала столицю Франції зі своїм бойфрендом.

Американська супермодель Белла Хадід продемонструвала найтрендовіше взуття літа 2022. Про це пише Just Jared.

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Знаменитість палестинського походження відвідала Париж разом зі своїм коханим, арт-директором Марком Калманом. На вулицях Парижа пару помітили численні прихильники та папараці.

25-річна Белла вкотре продемонструвала образ з 2000-х. На моделі була чорна мініспідниця, лонгслів зі відкритими плечима та написом "The One" та біла майка. Як аксесуари до романтичного аутфіту Хадід додала вузькі сонцезахисні окуляри та масивну сумочку Balenciaga із золотим ланцюгом. Проте родзинкою луку стало взуття — Белла обрала трендові чорні туфлі на широкому каблуку.

[ + – ] Белла Хадід та Марк Калман у Парижі

Тим часом бойфренд супермоделі був у total black образі — чорних штанах та спортивній кофті.

[ + – ] Белла Хадід та Марк Калман у Парижі

Белла та Марк зустрічаються з літа 2021. Бойфренд моделі — артдиректор, працював із репером Тревісом Скоттом. У його портфоліо різні проєкти: від обкладинок альбомів для Скотта до брендингу Milk Studios — однієї з головних локацій Тижня моди в Нью-Йорку. Пара все частіше демонструє свої почуття одне до одного, ділячись кадрами у соцмережах.

Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід показала свої фото на документи, на яких постала повністю без макіяжу та фільтрів.

Також Фокус писав про нові фото Белли Хадід та її бойфренда Марка. На нових знімках пара пристрасно поцілувалася та продемонструвала своє кохання.