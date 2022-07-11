У телеведущей Опры Уинфри умер отец

Знаменитость была очень близка с отцом.

У 68-летней американской телеведущей и журналистки Опры Уинфри скончался отец. Об этом сообщили ее официальные представители в Twitter.

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"С тяжелым сердцем мы можем подтвердить, что Вернон Уинфри, отец Опры, умер вчера в возрасте 89 лет", — отметили на странице.

Как известно, мужчине было 89 лет, и он боролся в последнее время с онкологией. Однако рак победил отца Опры Уинфри вечером 8 июля 2022.

В последний раз телеведущая виделась с отцом 4 июля, когда устроила для папы "Празднование Вернона Уинфри". Это был вечер в кругу близких и родных с цветами и шариками.

"Вернон Уинфри 1933-2022… Вчера с семьей, окружившей его кровать, я имела священную честь быть свидетелем того, как человек, ответственный за мою жизнь, сделал свой последний вздох", — откровенно рассказала о последних минутах жизни отца Опра Уинфри.

[ + – ] Опра Уинфри с отцом

Как известно, американская журналистка была очень близка со своим отцом, ведь именно он помог получить ей хорошее образование и забрал Опру из приюта, в который девочку отправила ее мама. Поэтому смерть родного человека тяжело далась 68-летней журналистке.

Напомним, на 83-м году жизни скончался актер фильма "Крестный отец" Джеймс Каан.

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