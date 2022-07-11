У телеведучої Опри Вінфрі помер батько

Знаменитість була дуже близькою із батьком.

У 68-річної американської телеведучої та журналістки Опри Вінфрі помер батько. Про це повідомили її офіційні представники у Twitter.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"З важким серцем ми можемо підтвердити, що Вернон Вінфрі, батько Опри, помер учора у віці 89 років", — зазначили на сторінці.

Як відомо, чоловікові було 89 років і він боровся останнім часом з онкологією. Проте рак переміг батька Опри Вінфрі увечері 8 липня 2022.

Востаннє телеведуча бачилася з батьком 4 липня, коли влаштувала для тата "Святкування Вернона Вінфрі". Це був вечір у колі близьких та рідних з квітами та кульками.

"Вернон Вінфрі 1933-2022…Учора із сім'єю, що оточила його ліжко, я мала священну честь бути свідком того, як людина, відповідальна за моє життя, зробила своє останнє зітхання", — відверто розповіла про останні хвилини життя батька Опра Вінфрі.

[ + – ] Опра Вінфрі з батьком

Як відомо, американська журналістка була дуже близькою зі своїм батьком, адже саме він допоміг здобути їй хорошу освіту та забрав Опру з притулку, у який дівчинку відправила її мама. Тому смерть рідної людини важко далася 68-річній журналістці.

Нагадаємо, на 83-му році життя помер актор фільму "Хрещений батько" Джеймс Каан.

Також Фокус писав про смерть найбагатшої мешканки Монако Лілі Сафри.