Сестра Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

Имя девочки пока что неизвестно.

38-летняя Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской, и ее муж Джеймс Мэтьюз стали родителями в третий раз: у пары родилась дочь. Несмотря на то, что ребенок появился на свет еще две недели назад, о пополнении в семье стало известно только сейчас, сообщает People.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

О третьей беременности Пиппы стало известно чисто случайно, когда она появилась на концерте в честь Платинового юбилея королевы в Букингемском дворце. Тогда все присутствующие заметили ее округлившийся живот.

Первого ребенка сестра у будущей королевы Великобритании родила в 2018 году, назвав сына Артуром. Три года спустя у Пиппы и Джеймса появилась дочь Грейс.

Сейчас новоиспеченная многодетная мать успешно совмещает воспитание детей и учебу, поскольку получает степень магистра в области физического воспитания, спорта и физической грамотности в Уэльском университете Тринити-Сент-Дэвид. Она изучала, как родители могут поощрять развитие своих детей дошкольного возраста. Ожидается, что Пиппа закончит учебу с отличием.

"Я увлечена спортом и физическими упражнениями, а также люблю проводить время с детьми. Я хотела научиться не только помогать своим детям, но и продолжать работать в этой области, чтобы подчеркнуть важность развития детей с раннего возраста. се модули были действительно разнообразными и интересными, что позволяло достаточно гибко направить курс в соответствии с вашими увлечениями — для меня это было физическое развитие в первые годы. Я наслаждалась балансом работы и материнства и снова начала читать учиться", – рассказывала Пиппа.

Тем временем Кейт Миддлтон не против стать матерью в четвертый раз, однако принц Уильям считает, что троих детей им вполне достаточно. Одной из причин такого подхода является то, что герцогиня очень тяжело переносит беременности из-за сильнейшего токсикоза.