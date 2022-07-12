Сестра Кейт Міддлтон народила третю дитину

Ім'я дівчинки поки що невідоме.

38-річна Піппа Міддлтон, молодша сестра герцогині Кембриджської, та її чоловік Джеймс Метьюз стали батьками втретє: у пари народилася дочка. Незважаючи на те, що дитина з'явилася ще два тижні тому, про поповнення в сім'ї стало відомо тільки зараз, повідомляє People.

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Про третю вагітність Піппи стало відомо лише випадково, коли вона з'явилася на концерті на честь Платинового ювілею королеви в Букінгемському палаці. Тоді всі присутні помітили її живіт, що округлився.

Першу дитину сестра майбутньої королеви Великої Британії народила у 2018 році, назвавши сина Артуром. Через три роки у Піппи і Джеймса з'явилася дочка Грейс.

Зараз новоспечена багатодітна мати успішно поєднує виховання дітей і навчання, оскільки отримує ступінь магістра в галузі фізичного виховання, спорту та фізичної грамотності в Уельському університеті Трініті-Сент-Девід. Вона вивчала, як батьки можуть заохочувати розвиток дітей дошкільного віку. Очікується, що Піппа закінчить навчання з відзнакою.

"Я захоплена спортом і фізичними вправами, а також люблю проводити час із дітьми. Я хотіла навчитися не лише допомагати своїм дітям, а й продовжувати працювати в цій галузі, щоб наголосити на важливості розвитку дітей з раннього віку. Усі модулі були дійсно різноманітними та цікавими, що дозволяло досить гнучко спрямувати курс відповідно до ваших захоплень — для мене це був фізичний розвиток у перші роки. Я насолоджувалася балансом роботи та материнства і знову почала читати, вчитися", — розповідала Піппа.

Тим часом Кейт Міддлтон не проти стати матір'ю вчетверте, проте принц Вільям вважає, що трьох дітей їм цілком достатньо. Однією з причин такого підходу є те, що герцогиня дуже тяжко переносить вагітність через сильний токсикоз.