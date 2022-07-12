Принцесса Беатрис с мужем встретилась с лучшей подругой Меган Маркл

Для выхода в свет принцесса выбрала кружевное платье, вязанное крючком.

33-летняя внучка британской королевы Беатрис отправилась на ужин в эксклюзивный клуб в Мейфэре Oswald's в компании своего мужа, итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци, а также лучшей подруги герцогини Сассекской дизайнером Мишей Нону и ее мужем Майком Хессом, пишет Hello.

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Беатрис выглядела стильно в черном кружевном платье, вязанном крючком, от Zimmerman. Маленькое черное платье отличалось глубоким V-образным вырезом, отделкой из смесового кружева на талии и модными рукавами с фестонами. Образ она дополнила эффектным ободком с драгоценностями в тон платью и кожаными туфлями-лодочками на плоской подошве.

Ее супруг надел темно-синие брюки и соответствующую куртку, которую он сочетал с коричневыми замшевыми мокасинами.

Миша Нону нарядилась в облегающее платье-миди в красно-белую полоску, обула черные сандалии на плоской подошве, а на плече у нее красовалась кожаная сумка. Светлые волосы Миша собрала в хвост. Именно Нону в свое время, по слухам, устроила принцу Гарри и Меган свидание вслепую. Сейчас она проживает в Нью-Йорке, но часто прилетает в в Великобританию.

Миша и миллиардер, нефтяной наследник Майк женаты с сентября 2019 года, воспитывают двоих детей. У них родился первый ребенок Лео в марте 2020 года, а более года спустя они подтвердили рождение дочери Марины. На их свадьбе присутствовали Меган и Гарри, а также принцесса Беатрис и ее сестра принцесса Евгения.

Дружба Меган с Мишей началась много лет назад, когда они встретились через общего друга в Майами и быстро сблизились. Девушки изначально были связаны благотворительной деятельностью.

"Мы действительно сблизились из-за этого с самого начала — и мы обе тоже любим собак. С тех пор мы очень близки. Я люблю ее до смерти. Она самая крутая девушка в мире" – сказала однажды Миша.

[ + – ] Миша Нону

Принцесса Беатрис тоже знает Мишу много лет и присутствовала на ее свадьбе с бывшим мужем Александром Гилксом в 2012 году вместе со своей сестрой принцессой Евгенией.

Клуб на Албемарл-стрит в Мейфэр, где прошла встреча друзей, известен среди знатоков вина и принадлежит активисту-экологу Робину Бирли, чей отец назвал клуб своих знаменитых членов "Аннабель" в честь своей светской жены леди Аннабель Голдсмит. Ежегодная стоимость пребывания в клубе составляет 1800 фунтов стерлингов, и участники, в число которых, по слухам, входят Гарри Стайлс, Марго Робби, Мик Джаггер и многочисленные члены королевской семьи, должны быть рекомендованы тем, кто предлагает их включить в члены клуба.

Напомним, принцесса Беатрис появилась на Уимблдонском турнире в платье от любимого бренда Кейт Миддлтон.