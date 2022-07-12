Принцеса Беатріс із чоловіком зустрілася з найкращою подругою Меган Маркл

Для виходу принцеса вибрала мереживне плаття, в'язане гачком.

33-річна внучка британської королеви Беатріс вирушила на вечерю в ексклюзивний клуб у Мейфері Oswald's у компанії свого чоловіка, італійського аристократа Едоардо Мапеллі Моцці, а також найкращої подруги герцогині Сассекської дизайнерки Міші Нону та її чоловіка Майка Гесса.

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Беатріс мала стильний вигляд у чорній мереживній сукні, в'язаній гачком, від Zimmerman. Маленька чорна сукня відрізнялася глибоким V-подібним вирізом, обробкою із сумішевого мережива на талії та модними рукавами з фестонами. Образ вона доповнила ефектним обідком із коштовностями в тон сукні та шкіряними туфлями-човниками на плоскій підошві.

Її чоловік одягнув темно-сині штани та відповідну куртку, яку він поєднував із коричневими замшевими мокасинами.

Міша Нону вбралася в облягаючу сукню-міді в червоно-білу смужку, взула чорні сандалі на плоскій підошві, а на плечі в неї красувалася шкіряна сумка. Світле волосся Міша зібрала у хвіст. Саме Нону свого часу, за чутками, влаштувала принцу Гаррі та Меган побачення наосліп. Нині вона проживає у Нью-Йорку, але часто прилітає до Великобританії.

Міша та мільярдер, нафтовий спадкоємець Майк одружені з вересня 2019 року, виховують двох дітей. У них народилася перша дитина Лео в березні 2020 року, а через рік вони підтвердили народження доньки Марини. На їхньому весіллі були присутні Меган і Гаррі, а також принцеса Беатріс та її сестра принцеса Євгенія.

Дружба Меган з Мішею почалася багато років тому, коли вони зустрілися через спільного друга в Маямі і швидко зблизилися. Дівчата спочатку були пов'язані з благодійною діяльністю.

"Ми дійсно зблизилися через це з самого початку — і ми обидві теж любимо собак. Відтоді ми дуже близькі. Я люблю її до смерті. Вона найкрутіша дівчина у світі" — сказала якось Міша.

[ + – ] Міша Нону

Принцеса Беатріс теж знає Мішу багато років і була присутня на її весіллі з колишнім чоловіком Олександром Гілксом у 2012 році разом зі своєю сестрою принцесою Євгенією.

Клуб на Албемарл-стріт у Мейфер, де відбулася зустріч друзів, відомий серед знавців вина та належить активісту-екологові Робіну Бірлі, чий батько назвав клуб своїх знаменитих членів "Аннабель" на честь своєї світської дружини леді Аннабель Голдсміт. Щорічна вартість перебування в клубі складає 1800 фунтів стерлінгів, і учасники, до яких, за чутками, входять Гаррі Стайлс, Марго Роббі, Мік Джаггер та численні члени королівської родини, мають бути рекомендовані тим, хто пропонує їх включити до членів клубу.

Нагадаємо, принцеса Беатріс з'явилася на турнірі Вімблдону в сукні від улюбленого бренду Кейт Міддлтон.