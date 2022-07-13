"Что она будет делать дальше?". Дэвид Бекхэм беспокоится за свою семью

Все дело в навязчивой фанатке спортсмена.

47-летний британский футболист Дэвид Бекхэм переживает за свою семью. Об этом пишет The Independent.

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Как известно, неоднократно жену и детей спортсмена беспокоила самая большая "фанатка" и преследовательница Дэвида — 58-летняя Шарон Белл.

Накануне женщина все же была задержана в соответствии с Законом о психическом здоровье. Главной причиной обвинений Шарон стали "любовные письма" старшему Бекхэму. После чего футболист не на шутку забеспокоился за свою жену и четырех детей.

[ + – ] Супруги Бекхэм воспитывают четырех детей Фото: Getty Images

"Это заставило меня беспокоиться о том, что она будет делать дальше", — отмечал спортсмен.

Окружной судья Майкл Сноу постановил, что преследовательница представляла опасность для детей Дэвида и Виктории Бекхэм, ведь она была "одержима семьей" футболиста.

В конце концов, Шарон Белл обвинили в преследовании Бекхэмов, однако к ответственности так и не привлекли из-за ее проблем с психическим здоровьем.

"У меня есть ваш адрес из детективного агентства… У меня есть к тебе чувства, Дэвид", — писала обвиняемая футболисту.

[ + – ] Дэвид Бекхэм с сыновьями Фото: Круз Бекхэм/Instagram

На что 47-летний Дэвид Бекхэм признавался, что его беспокоил "язык письма, который стал все более эмоциональным и угрожающим".

Напомним, почему звездные супруги Бекхэм запрещают своей меньшей дочери сидеть в соцсетях.

Также Фокус писал о недавней годовщине бракосочетания Виктории и Дэвида Бекхэма. Несмотря на "безумных фанатов", пара провела уже 23 года жизни в официальном союзе и воспитывает четырех детей — старших сыновей Бруклина, Ромео, Круза и 10-летнюю дочь Харпер.