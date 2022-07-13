"Що вона робитиме далі?". Девід Бекхем непокоїться за свою родину
Уся справа в докучливій фанатці спортсмена.
47-річний британський футболіст Девід Бекхем непокоїться за свою родину. Про це пише The Independent.
Як відомо, неодноразово дружину та дітей спортсмена турбувала найбільша "фанатка" та переслідувачка Девіда — 58-річна Шарон Белл.
Напередодні жінку все ж затримали відповідно до Закону про психічне здоров'я. Головною причиною звинувачень Шарон стали "любовні листи" старшому Бекхему. Після чого футболіст не на жарт занепокоївся за свою дружину та чотирьох дітей.
"Це змусило мене занепокоїтися про те, що вона робитиме далі", — зазначав спортсмен.
Окружний суддя Майкл Сноу постановив, що переслідувачка становила небезпеку для дітей Девіда та Вікторії Бекхем, адже була "одержима родиною" футболіста.
Зрештою Шарон Белл звинуватили у переслідуванні Бекхемів, проте до відповідальності не притягнули через її проблеми з психічним здоров'ям.
"У мене є ваша адреса з детективного агентства… У мене є до тебе почуття, Девіде", — писала обвинувачена футболісту.
На що 47-річний Девід Бекхем зізнавався, що його непокоїла "мова листа, яка стала все більше емоційною та погрозливою".
Нагадаємо, чому зіркове подружжя Бекхем забороняє своїй меншій доньці сидіти в соцмережах.
Також Фокус писав про нещодавню річницю шлюбу Вікторії та Девіда Бекхема. Попри "шалених фанатів", пара провела уже 23 роки життя в офіційному союзі та виховує чотирьох дітей — старших синів Брукліна, Ромео, Круза та 10-річну доньку Гарпер.