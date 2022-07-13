"Що вона робитиме далі?". Девід Бекхем непокоїться за свою родину

Уся справа в докучливій фанатці спортсмена.

47-річний британський футболіст Девід Бекхем непокоїться за свою родину. Про це пише The Independent.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Як відомо, неодноразово дружину та дітей спортсмена турбувала найбільша "фанатка" та переслідувачка Девіда — 58-річна Шарон Белл.

Напередодні жінку все ж затримали відповідно до Закону про психічне здоров'я. Головною причиною звинувачень Шарон стали "любовні листи" старшому Бекхему. Після чого футболіст не на жарт занепокоївся за свою дружину та чотирьох дітей.

[ + – ] Подружжя Бекхем виховує чотирьох дітей Фото: Getty Images

"Це змусило мене занепокоїтися про те, що вона робитиме далі", — зазначав спортсмен.

Окружний суддя Майкл Сноу постановив, що переслідувачка становила небезпеку для дітей Девіда та Вікторії Бекхем, адже була "одержима родиною" футболіста.

Зрештою Шарон Белл звинуватили у переслідуванні Бекхемів, проте до відповідальності не притягнули через її проблеми з психічним здоров'ям.

"У мене є ваша адреса з детективного агентства… У мене є до тебе почуття, Девіде", — писала обвинувачена футболісту.

[ + – ] Девід Бекхем із синами Фото: Круз Бекхем / Instagram

На що 47-річний Девід Бекхем зізнавався, що його непокоїла "мова листа, яка стала все більше емоційною та погрозливою".

Нагадаємо, чому зіркове подружжя Бекхем забороняє своїй меншій доньці сидіти в соцмережах.

Також Фокус писав про нещодавню річницю шлюбу Вікторії та Девіда Бекхема. Попри "шалених фанатів", пара провела уже 23 роки життя в офіційному союзі та виховує чотирьох дітей — старших синів Брукліна, Ромео, Круза та 10-річну доньку Гарпер.