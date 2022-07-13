Фронтмен "ДДТ" Юрий Шевчук перечислил гонорары за концерты во время войны беженцам из Украины

С начала войны в Украине "ДДТ" дали 10 концертов, и гонорары за них Шевчук себе не взял.

65-летний основатель и бессменный лидер российской рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук, который с первых дней российской агрессии против Украины прямо осудил действия властей РФ, признался, что деньги за все 10 концертов, которые он сыграл с начала войны, перечислил в помощь украинским беженцам. Об этом он рассказал ведущей Катерине Гордеевой на ее YouTube-канале в программе "Скажи Гордеевой".

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"Мои дети взрослые уже, мне не так нужно много финансов. Я свой гонорар лично ни разу не взял ни за один концерт. Я все деньги перечислил беженцам из Украины. Люди страдают, даже те, кого насильно выселили перед войной, они живут где-то в общагах. Для меня не важно, откуда человек – из Донецка или из Киева, или из Москвы. Люди… Дети…", – признался певец.

По его словам, сейчас коллектив завершает сведение очередного альбома. За время войны Шевчук написал несколько новых песен.

"Песни пишутся. Значит, у меня все в порядке. Вот если бы не писались песни, тогда да…", – добавил артист.

В разговоре музыкант упомянул и о соотечественниках. По его словам, русские люди, "изнасилованные пропагандой", сейчас тоже живут в своеобразной оккупации.

"Хочу сказать, что русские — не рабы. Мы просто в оккупации. Нас расстреливают "Градом" и минами пропаганды, жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, мы стоим, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами. И я вот это очень хотел сказать: мы не рабы!"

В то же время артист сравнил большинство россиян с египтянами.

"Мы вообще древние египтяне. Вот они тысячелетиями не развивались, у них все было по канонам. И они тысячелетиями любили смерть, воспевали ее, строили пирамиды, поклонялись смерти, выращивали в теплицах мумии и ждали смерти. Стояли у пропасти, и их больше ничего не волновало. С одной стороны, конечно, в этом есть величие колоссальное величие просто: каждый день просыпаешься и думаешь о смерти. Как там будет? Что там будет? И вот мы на них похожи. Мы почему-то мало думаем о жизни, какой она может быть прекрасной".

По его словам, на своих концертах он призывает людей к миру и просит их оставаться людьми.

Ранее мы писали о том, что Шевчука оштрафовали за антивоенные лозунги на его выступлениях. Перед этим в ряде городов РФ отменили концерты коллектива.