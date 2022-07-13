Фронтмен "ДДТ" Юрій Шевчук перерахував гонорари за концерти під час війни біженцям із України

Із початку війни в Україні ДДТ дали 10 концертів, і гонорари за них Шевчук собі не взяв.

65-річний засновник і беззмінний лідер російського рок-гурту "ДДТ" Юрій Шевчук, який із перших днів російської агресії проти України прямо засудив дії влади РФ, зізнався, що гроші за всі 10 концертів, які він зіграв із початку війни, перерахував на допомогу українським біженцям. Про це він розповів ведучій Катерині Гордєєвій на її YouTube-каналі в програмі "Скажи Гордєєвій".

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"Мої діти дорослі вже, мені не так потрібно багато фінансів. Я свій гонорар особисто жодного разу не взяв за жодного концерту. Я всі гроші перерахував біженцям із України. Люди страждають, навіть ті, кого насильно виселили перед війною, вони живуть десь у гуртожитках. Для мене не важливо, звідки людина — з Донецька, чи з Києва, чи з Москви. Люди… Діти…" — зізнався співак.

За його словами, наразі колектив завершує зведення чергового альбому. За часи війни Шевчук написав кілька нових пісень.

"Пісні пишуться. Значить, у мене все гаразд. От якби не писалися пісні, тоді так…" — додав артист.

У розмові музикант згадав і співвітчизників. За його словами, російські люди, "зґвалтовані пропагандою", зараз також живуть у своєрідній окупації.

"Хочу сказати, що росіяни — не раби. Ми просто в окупації. Нас розстрілюють "Градом" і мінами пропаганди, найжорстокішими ріжуть законами, щодня вбивають нашу пам'ять, наш розум, наш дух. Але ми тримаємося, ми стоїмо, і серед нас теж є герої, які ніколи не назвуть себе рабами. І я ось це дуже хотів сказати: ми не раби!"

Водночас артист порівняв більшість росіян із єгиптянами.

"Ми взагалі стародавні єгиптяни. Ось вони тисячоліттями не розвивалися, у них все було за канонами. І вони тисячоліттями любили смерть, оспівували її, будували піраміди, поклонялися смерті, вирощували в теплицях мумії та чекали смерті. Стояли біля прірви, і їх більше нічого не хвилювало.З одного боку, звичайно, в цьому є велич, колосальна велич просто: щодня прокидаєшся й думаєш про смерть. Як там буде? Що там буде? І ось ми на них схожі. Ми чомусь мало думаємо про життя, яким вона може бути прекрасним".

За його словами, на своїх концертах він закликає людей до миру та просить їх залишатися людьми.

Раніше ми писали про те, що Шевчука оштрафували за антивоєнні гасла на його виступах. Перед цим у низці міст РФ скасували концерти колективу.