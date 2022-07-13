Жена принца Чарльза рассказала о своем хулиганском детстве

Герцогиня Камилла пообщалась со своей сестрой Аннабель во время съемок фильма

Герцогиня Корнуолльская, Камилла Паркер-Боулз, вторая жена принца Чарльза, встретилась со своей сестрой Аннабель Эллиот для съемок в документальном фильме ITV. И сестры поделились историями из своего детства. Оказалось, что Камилла была в детстве хулиганкой. Об этом пишет Daily Mail.

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74-летняя герцогиня, как рассказала ее сестра, в детстве закопала любимого плюшевого мишку Аннабель в саду своей бабушки. И призналась в "преступлении" только спустя десятилетия.

Детство сестры провели в Холл-плейс, доме своей бабушки в Хэмпшире. Именно здесь герцогиню фотографировала Кейт Миддлтон для журнала Country Life. И именно здесь был спрятан мишка.

[ + – ] Камилла и Аннабель Фото: Country Life Magazine

Аннабель в шутку сказала, что до сих пор не простила сестру.

Камилла и Аннабель рассказали о своем детстве, вспомнив, как бегали по холмам, ловили бабочек и не любили одеваться, как леди, хоть этого и требовала их строгая бабушка.

Оказалось, что, будучи уже молодыми девушками, Камилла обожала вечеринки, а Аннабель предпочитала более спокойное времяпрепровождение. Но всегда немного завидовала сестре. Камиллу даже уволили с ее первой работы, после того, как она постоянно опаздывала, задерживаясь на танцах.

Вспоминая о тех днях, Аннабель сказала, что Камилла, которая дебютировала в обществе на год раньше сестры, "добилась большого успеха, чем я. Наверное, я не был так уверена в себе, как она".

Старшая сестра была также более спортивной, она любила лошадей и ездить верхом, а также охоту и рыбалку.

[ + – ] Камилла и Аннабель в детстве Фото: Country Life Magazine

В то же время Аннабель считалась более умной, и считалась ценительницей искусства. Она даже ездила учиться во Флоренцию.

Несмотря на эти различия, сестры всегда поддерживали друг друга, и близки по сей день.

Документальный фильм, в котором снялись сестры, рассказывает о том, как Камилла планирует и курирует выпуск специального выпуска Country Life в год 125-летия журнала, а также выполняет свои обычные королевские обязанности и обязательства.

Напомним, Камилла и Аннабель родились в семье майора Брюса Шанда и Розалинды Шанд, дочки барона Эшкомба. У них также был брат Марк Шанд, который скончался в 2014 году.

Аннабель является основательницей фирмы Annabel Elliot, которая занимается дизайном интерьеров и продажей антиквариата. В 23 года она вышла замуж за Саймона Эллиота, землевладельца из Дорсета и сына главного маршала авиации сэра Уильяма Эллиота. У них трое детей: Бен (нынешний сопредседатель Консервативной партии, 1975 г.р.), Элис (1977 г.р.) и Кэтрин (1981 г.р.).

В 2014 году The Daily Telegraph поставила Эллиот на пятое место среди самых влиятельных женщин-дизайнеров интерьеров в Великобритании.

Напомним, на недавней церемонии награждения Орденом Подвязки, Камиллу поддерживали ее дети от первого брака. Том Паркер-Боулз и Лаура Лопес крайне редко появляются на публике.