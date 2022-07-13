Дружина принца Чарльза розповіла про своє хуліганське дитинство

Герцогиня Камілла поспілкувалася зі своєю сестрою Аннабель під час зйомок фільму

Герцогиня Корнуолльська, Камілла Паркер-Боулз, друга дружина принца Чарльза, зустрілася зі своєю сестрою Аннабель Елліот для зйомок у документальному фільмі ITV. І сестри поділилися історіями зі свого дитинства. Виявилося, що Камілла була в дитинстві хуліганкою. Про це пише Daily Mail.

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74-річна герцогиня, як розповіла її сестра, у дитинстві закопала улюбленого плюшевого ведмедика Аннабель у саду своєї бабусі. І зізналася у "злочині" лише через десятиліття.

Дитинство сестри провели у Холл-плейс, будинку своєї бабусі у Гемпширі. Саме тут герцогиню фотографувала Кейт Міддлтон для журналу Country Life. І саме тут був захований ведмедик.

[ + – ] Камілла та Аннабель Фото: Country Life Magazine

Аннабель жартома сказала, що досі не вибачила сестрі.

Камілла та Аннабель розповіли про своє дитинство, згадавши, як бігали пагорбами, ловили метеликів і не любили одягатися, як леді, хоч цього й вимагала їхня строга бабуся.

Виявилося, що, будучи вже молодими дівчатами, Камілла любила вечірки, а Аннабель віддавала перевагу спокійнішому проведенню часу. Але завжди трохи заздрила сестрі. Каміллу навіть звільнили з її першої роботи після того, як вона постійно запізнювалася, затримуючись на танцях.

Згадуючи про ті дні, Аннабель сказала, що Камілла, яка дебютувала в суспільстві на рік раніше за сестру, "добилася більшого успіху, ніж я. Напевно, я не була так впевнена у собі, як вона".

Старша сестра була також більш спортивною, вона любила коней і їздити верхи, а також полювання та риболовлю.

[ + – ] Камілла та Аннабель у дитинстві Фото: Country Life Magazine

Водночас Аннабель вважалася розумнішою, і вважалася шанувальником мистецтва. Вона навіть їздила вчитися у Флоренцію.

Попри ці відмінності, сестри завжди підтримували одна одну і близькі й зараз.

Документальний фільм, в якому знялися сестри, розповідає про те, як Камілла планує та займається випуском спеціального випуску Country Life на рік 125-річчя журналу, а також виконує свої звичайні королівські обов'язки та зобов'язання.

Нагадаємо, Камілла та Аннабель народилися в родині майора Брюса Шанда та Розалінди Шанд, доньки барона Ешкомба. Вони також мали брата Марка Шанда, який помер у 2014 році.

Аннабель є засновницею фірми Annabel Elliot, яка займається дизайном інтер'єрів та продажем антикваріату. У 23 роки вона вийшла заміж за Саймона Елліота, землевласника з Дорсета та сина головного маршала авіації сера Вільяма Елліота. У них троє дітей: Бен (нинішній співголова Консервативної партії, 1975 р.н.), Еліс (1977 р.н.) та Кетрін (1981 р.н.).

У 2014 році The Daily Telegraph поставила Елліот на п'яте місце серед найвпливовіших жінок-дизайнерів інтер'єрів у Великій Британії.

Нагадаємо, на нещодавній церемонії нагородження Орденом Підв'язки Каміллу підтримували її діти від першого шлюбу. Том Паркер-Боулз і Лаура Лопес дуже рідко з'являються на публіці.