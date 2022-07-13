Королева Елизавета встретилась с медсестрой, которая ввела первую в мире вакцину от коронавируса

"Вы все еще живы?", — пошутила королева

Королева Елизавета и принц Чарльз встретились с медработниками из четырех стран и вручили им Георгиевский крест Национальной службе здравоохранения во время аудиенции в Виндзорском замке. Об этом пишет Daily Mail.

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Одним из особенных гостей была Мэй Парсонс, медсестра, которая ввела первую в мире вакцину от коронавируса 90-летней Мэгги Киннан в 2020 году. "О, вы все еще живы?", — пошутила королева. Так как в то время ходили слухи о том, что вакцина может быть такой же вредной, как и сам Covid-19.

Мэй Парсонс сказала, что они очень гордятся тем, как была проведена программа по вакцинации, с чем королева согласилась, отметив, что это было потрясающе.

Фото: The Royal Family

[ + – ] Королева Елизавета на встрече с медработниками Фото: The Royal Family

96-летняя королева отлично выглядела и в этот день обошлась без трости.

Георгиевский крест, высшая награда после Креста Виктории, был вручен Национальной службе здравоохранения ​​в знак признания достижений в борьбе с пандемией. Крест, обычно вручаемый гражданским лицам за храбрость, был впервые учрежден в 1940 году королем Георгом VI.

Надо сказать, что королева после празднования своего Платинового юбилея, постоянно появляется на публике. Хотя до празднования она часто чувствовала себя плохо и была опасность, что она даже пропустит торжество.

Ранее стало известно о том, что Букингемский дворец значительно превысил расходы за время пандемии. Так что королева вспомнила свое детство и юность, которые прошли в послевоенной Англии и теперь при дворе соблюдается режим строжайшей экономии. Что включает в себя использование слабых лампочек и штопку простыней.