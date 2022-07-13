Королева Єлизавета зустрілася з медсестрою, яка ввела першу в світі вакцину від коронавірусу

"Ви все ще живі?" — пожартувала королева.

Королева Єлизавета та принц Чарльз зустрілися з медпрацівниками з чотирьох країн та вручили їм Георгіївський хрест Національній службі охорони здоров'я під час аудієнції у Віндзорському замку. Про це пише Daily Mail.

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Одним з особливих гостей була Мей Парсонс, медсестра, яка ввела першу в світі вакцину від коронавірусу 90-річній Меггі Кіннан у 2020 році. "О, ви все ще живі?" — пожартувала королева. Бо в той час ширилися чутки про те, що вакцина може бути такою ж шкідливою, як і сам Covid-19.

Мей Парсонс сказала, що вони дуже пишаються тим, як було проведено програму з вакцинації, з чим королева погодилася, зазначивши, що це було приголомшливо.

Фото: The Royal Family

[ + – ] Королева Єлизавета на зустрічі з медпрацівниками Фото: The Royal Family

96-річна королева чудово виглядала і цього дня обійшлася без палиці.

Георгіївський хрест, найвища нагорода після Хреста Вікторії, був вручений Національній службі охорони здоров'я на знак визнання досягнень у боротьбі з пандемією. Хрест, що зазвичай вручається цивільним особам за хоробрість, був уперше заснований у 1940 році королем Георгом VI.

Треба сказати, що королева після святкування свого Платинового ювілею постійно з'являється на публіці. Хоча до святкування вона часто почувалася погано й була небезпека, що вона навіть пропустить торжество.

Раніше стало відомо про те, що Букінгемський палац значно перевищив витрати під час пандемії. Тож королева згадала своє дитинство та юність, які пройшли в повоєнній Англії і тепер при дворі дотримується режим найсуворішої економії. Що враховує використання слабких лампочок і латані простирадла.