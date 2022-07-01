Латані простирадла та дешеві лампочки. Інсайдери розповіли про секрети економії королеви Єлизавети

Нещодавно з'ясувалося, що при дворі витратили на 20 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж заробили.

Економічна криза після пандемії коронавірусу торкнулася і Букінгемського палацу. За останній рік витрати королівської родини зросли на 17%, перевищивши 102 мільйони фунтів стерлінгів. Водночас кошти, які уряд і платники податків виділяють на представницькі обов'язки королеви та її спадкоємців, залишилися на рівні 86,3 мільйонів фунтів на рік. А це означає, що королева економитиме. Й інсайдери навіть знають як. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Незважаючи на те, що королева має значні статки (вона на 319 місці в списку найбагатших людей Великої Британії), велику кількість нерухомості й величезну колекцію коштовностей, вона дуже економна.

[ + – ] Королева Єлизавета у старовинних прикрасах Фото: Getty Images

Цю якість вона передала і своєму синові, принцу Чарльзу, який носить свій одяг та взуття десятиліттями.

У той час як Вільям і Кейт купили нові Range Rover, що коштувало їм 100 тисяч фунтів за автомобіль, королева відмовилася від оновлення парку та їздить на Range Rover 2001 року.

Відомий королівський історик сер Рой Стронг назвав Її Величність "королевою, яка вміє робити і лагодити".

"Королева ніколи не була марнотратною. Їй було 13 років, коли почалася Друга світова війна, тому її світогляд і звички були сформовані тим, що вона росла в ці нелегкі часи", — говорить історик.

[ + – ] Королева Єлизавета в дитинстві Фото: Getty Images

Під час пандемії 250 співробітникам було запропоновано звільнитися, щоправда, невідомо, скільки людей все-таки це зробили.

Також Букінгемський палац відомий своїми протягами та холодом. Монарх обігріває свій кабінет обігрівачем за 30 фунтів стерлінгів.

Королева славиться своїми яскравими вбраннями й екстравагантними капелюшками. Але її костюмерка Анжела Келлі розповідала, що сукні й аксесуари переробляють, щоб королева могла з'являтися у них на публіці знову.

"Її Величність завжди була ощадлива. Після двох-трьох виходів вбрання стає впізнаваним, тому ми або шукаємо способи змінити його, або воно стане чимось, що носять на приватних святах у Балморалі чи Сандрінгемі", — розповідала Келлі.

Філ Дампір, співавтор книги "Що в сумочці королеви й інші королівські секрети", розповідав, що сумочки королева носить роками. "У неї є сумки, які вона носила 30 або 40 років, і якими вона продовжує користуватися", — розповідав він.

У Букінгемському палаці й інших резиденціях лампочки потужністю понад 40 Вт заборонені, і персонал пильно стежить за тим, щоб світло вимикалося щоразу, коли це необхідно.

[ + – ] Королева Єлизавета в Балморалі одягається дуже скромно Фото: Скриншот

А старі газети ріжуть і використовують як підстилку для улюблених коней королеви.

Речі також часто використовуються повторно: мотузки та стрічки з посилок зберігаються для повторного зв'язування, а пошарпані простирадла та ганчірки штопаються. Королева з дитинства звикла зберігати гарний папір від подарунків, щоб загортати нові подарунки.

Джоанна Ламлі, яка працювала при дворі, розповідала, що коли ви приїжджаєте до Букінгемського палацу, ви дивуєтесь.

"Ви їсте старими ножами та виделками, ліжко, на якому ви спите, старе, постільна білизна латана — і це Букінгемський палац. Але якщо це досить добре для королеви, то це досить добре і для мене", — розповідала вона.

[ + – ] Наряди королеви Єлизавети Фото: The Royal Family/Twitter

На кухні також є правила економії. Пластівці для сніданку зберігаються в герметичних контейнерах, щоб не відволожувалися.

А колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді у 2012 році розповів, як одного разу королева відправила назад на кухню лимон, який слугував гарніром, сказавши, що його можна знову використати на кухні.

Королева заощаджує навіть воду для зливу у ванних кімнатах, дуже обережно витрачає гроші та щаслива, коли вдається зберегти фінанси.

Стіни в Балморалі, наприклад, обклеїли шпалерами, які купувала ще королева Вікторія понад сто років тому, а простирадла, якими застилають ліжка, раніше були на яхті "Британія", яку вивели з експлуатації в 1997 році.

[ + – ] У королеви велика колекція хусток, які вона носить роками Фото: Getty Images

Але витратитися все одно довелося. У Букінгемському палаці довелося замінити електрику — її не змінювали з Другої світової війни, що загрожує пожежами.

Цьогоріч фінансове становище сподіваються покращити за рахунок туристів. Адже під час пандемії королівська родина чимало втратила саме через це.

Нагадаємо, нещодавно Камілла, дружина принца Чарльза, також продемонструвала, що вміє економити. Вона знову одягла вбрання, яке її чоловіку подарували в Саудівській Аравії ще в 2008 році.