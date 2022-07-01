Штопаные простыни и дешевые лампочки. Инсайдеры рассказали о секретах экономии королевы Елизаветы

Недавно выяснилось, что при дворе потратили на 20 миллионов фунтов стерлингов больше, чем заработали

Экономический кризис после пандемии коронавируса коснулся и Букингемского дворца. За последний год траты королевской семьи выросли на 17%, превысив 102 миллиона фунтов стерлингов. При этом средства, которые правительство и налогоплательщики выделяют на представительские обязанности королевы и ее наследников, остались на уровне 86,3 миллиона фунтов в год. А это значит, что королева будет экономить. И инсайдеры даже знают как. Об этом пишет Daily Mail.

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Не смотря на то, что королева обладает внушительным состоянием (она на 319 месте в списке богатейших людей Великобритании), большим количеством недвижимости и огромной коллекцией драгоценностей, она очень экономна.

[ + – ] Королева Елизавета в старинных украшениях Фото: Getty Images

Это качество она передала и своему сыну, принцу Чарльзу, который носит свою одежду и обувь десятилетиями.

В то время как Уильям и Кейт купили новые Range Rover, что обошлось им в 100 тысяч фунтов за автомобиль, королева отказалась от обновления парка и ездит на Range Rover 2001 года.

Известный королевский историк сэр Рой Стронг назвал Ее Величество "королевой, которая умеет делать и чинить".

"Королева никогда не была расточительной. Ей было 13 лет, когда началась Вторая мировая война, поэтому ее мировоззрение и привычки были во многом сформированы тем, что она росла в эти нелегкие времена", — говорит историк.

[ + – ] Королева Елизавета в детстве Фото: Getty Images

Во время пандемии 250 сотрудникам было предложено уволится, правда неизвестно, сколько человек все-таки это сделали.

Также Букингемский дворец известен своими сквозняками и холодом. Монарх обогревает свой кабинет обогревателем за 30 фунтов стерлингов.

Королева славится своими яркими нарядами и экстравагантными шляпками. Но ее костюмер Анжела Келли рассказывала, что платья и аксессуары переделывают, чтобы королева могла появляться в них на публике снова.

"Ее Величество всегда была бережлива. После двух-трех выходов наряд становится узнаваемым, поэтому мы либо ищем способы изменить его, либо оно станет чем-то, что носят на частных праздниках в Балморале или Сандрингеме", — рассказывала Келли.

Фил Дампир, соавтор книги "Что в сумочке королевы и другие королевские секреты", рассказывал, что сумочки королева носит годами. "У нее есть сумки, которые она носила 30 или 40 лет и которыми она продолжает пользоваться", — рассказывал он.

В Букингемском дворце и прочих резиденциях лампочки мощностью более 40 Вт запрещены, и персонал бдительно следит за тем, чтобы свет выключался всякий раз, когда это необходимо.

[ + – ] Королева Елизавета в Балморале одевается очень скромно Фото: Скриншот

А старые газеты режут и используют в качестве подстилки для любимых лошадей королевы.

Вещи также часто используются повторно: веревки и ленты из посылок сохраняются для повторного связывания, а потрепанные простыни и тряпки штопаются. Королева с детства привыкла сохранять красивую бумагу от подарков, чтобы заворачивать в нее новые подарки.

Джоанна Ламли, работавшая при дворе, рассказывала, что когда вы приезжаете в Букингемский дворец, вы удивляетесь.

"Вы едите старыми ножами и вилками, кровать, на которой вы спите, подержанная, постельное белье заштопано — и это Букингемский дворец. Но если это достаточно хорошо для королевы, то это достаточно хорошо и для меня", — рассказывала она.

[ + – ] Наряды королевы Елизаветы Фото: The Royal Family/Twitter

На кухне тоже есть правила экономии. Хлопья для завтрака хранятся в герметичных контейнерах, чтоб не отсыревали.

А бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди в 2012 году рассказал, как однажды королева отправила обратно на кухню лимон, который служил гарниром, сказав, что его можно снова использовать на кухне.

Королева экономит даже воду для слива в ванных комнатах, очень осторожно тратит деньги и счастлива, когда удается сберечь финансы.

Стены в Балморале, например, оклеили обоями, который покупала еще королева Виктория более ста лет назад, а простыни, которыми застилают кровати, ранее были на яхте "Британия", которую вывели из эксплуатации в 1997 году.

[ + – ] У королевы большая коллекция платков. которые она носит годами Фото: Getty Images

Но потратиться все равно пришлось. В Букингемском дворце пришлось заменить электрику – ее не меняли со Второй мировой войны, что грозило пожарами.

В этом году финансовое положение надеются улучшить за счет туристов. Ведь во время пандемии королевская семья немало потеряла именно из-за этого.

Напомним, недавно Камилла, супруга принца Чарльза, тоже продемонстрировала, что умеет экономить. Она снова надела наряд, который ее мужу подарили в Саудовской Аравии еще в 2008 году.