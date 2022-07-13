Джеймс Франко возвращается в кино после секс-скандала

Ранее актер откровенно признался в своих связях со студентками.

44-летний американский актер Джеймс Франко возвращается к работе в кино после громкого секс-скандала. Об этом пишет Page Six.

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Как известно, звезда фильма "Человек-паук" сыграет главную роль в послевоенной драме датского режиссера Билле Аугуста "Я, ты".

Картина раскроет историю юноши Марко, который вместе с американским солдатом попадет в сложную жизненную ситуацию.

В частности, в фильме сыграют актеры Том Холландер и Дейзи Джейкоб. Съемки драмы начнутся в сентябре 2022 на территории Италии.

[ + – ] Джеймс Франко

Джеймс Франко обвинялся в сексуальных связях со своими студентками в школе актерского мастерства, где он преподавал. Летом 2021 американский актер выплатил более 2 миллионов долларов для урегулирования исков о сексуальных домогательствах с его стороны. А в конце того же года откровенно признался во всем, в чем его обвиняли.

Напомним, спустя три года после обвинений в сексуальных связях со своими студентками Джеймс Франко подтвердил все домыслы.

Также Фокус писал о причастности Джеймса Франко к судебному процессу Джонни Деппа и Эмбер Херд. 44-летний актер подозревался в отношениях с бывшей женой Деппа, однако Эмбер Херд заявляла, что они только дружили с детства.