Джеймс Франко признался в сексуальных связях со своими студентками

Через три года после прозвучавших обвинений актер подтвердил все домыслы

43-летний американский актер Джеймс Франко признался, что ранее имел сексуальные контакты со своими студентками в школе актерского мастерства. До этого он отвергал все обвинения в течение трех лет. Об этом актер рассказал в эфире радиостанции SiriusXM.

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"Я признаюсь, что действительно спал со своими студентками… в ходе своего преподавания, и это было неправильно", – отметил Франко и уточнил, что все связи были "по обоюдному согласию".

[ + – ] Скандал вокруг актера разгорелся еще в 2018 году

Отметим, что летом 2021 года актер выплатил более 2 миллионов долларов для урегулирования исков о сексуальных притязаниях с его стороны.

Впервые о связях преподавателя со своими студентками стало известно в 2018 году. Тогда же Джеймса не номинировали на "Оскар" из-за разгоревшегося вокруг него скандала.

Ранее Фокус сообщал о скандале вокруг актера Криса Нота, сыгравшего мистера Бига в культовом сериале "Секс в большом городе". Актера обвиняют в изнасилованиях несколько женщин. Из-за этого инцидента с Нотом уже отказались сотрудничать актерское агентство и ряд компаний. В результате срыва только одной сделки по продаже своего бренда текила он потерял 12 миллионов долларов.